Afrique de l'Est: L'Éthiopie poursuit le principe d'un développement partagé et mutuel avec ses voisins - Ambassadeurs

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie travaille selon le principe du développement partagé et des avantages mutuels dans la région, ont fait remarquer les ambassadeurs éthiopiens au Kenya, en Somalie et à Djibouti.

Le dernier accord entre l'Éthiopie et le Somaliland a été conclu selon le principe du "donnant-donnant" et du développement partagé, ont déclaré les ambassadeurs à l'agence de presse éthiopienne.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Bacha Debele, a déclaré que son pays faisait des efforts supplémentaires pour garantir une paix durable et une prospérité partagée dans la région et au-delà.

Il a notamment apprécié le travail pratique réalisé pour créer des infrastructures et des liens commerciaux avec les pays voisins, et a expliqué que tout projet d'infrastructure ou de développement conjoint serait mis en oeuvre sur la base de la politique étrangère du pays, qui donne la priorité aux pays voisins.

L'ambassadeur a souligné que l'Éthiopie a mis en place une coopération avec ses voisins sur la base de la politique étrangère du pays.

Il a ajouté que le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland en vue d'obtenir un port maritime est fondé sur le développement et les avantages mutuels et suit le principe du donnant-donnant.

C'est là qu'est née la politique éthiopienne de développement collaboratif, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie fonde une grande partie de ses efforts diplomatiques sur le principe du développement partagé.

" Le développement commun est l'idée principale de notre politique. Le principe de développement partagé de l'Éthiopie est l'un des piliers de ses activités diplomatiques.

Différentes choses peuvent être prises en exemple à cet égard. Nous pouvons citer le corridor de transport Lamu Port South Sudan - Ethiopia (LAPSSET) qui réunira la région et assurera la coopération régionale. Il couvrira même les pays occidentaux si un chemin de fer est construit, en partant du Kenya, de l'Éthiopie, du Sud-Soudan, puis de l'Ouganda. Il joue un rôle fondamental dans la lutte contre la pauvreté et apporte une grande contribution", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur d'Éthiopie en Somalie, Mukhtar Mohamed, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie travaillait avec les pays voisins pour soutenir leur désir de prospérer ensemble.

L'ambassadeur a mentionné que l'Éthiopie a déployé des efforts pour faire de l'intégration régionale une réalité et a réalisé des travaux de développement qui profitent aux pays voisins.

Par exemple, il a indiqué que la ville somalienne de Galmudug avait demandé à bénéficier du service d'électricité de l'Éthiopie et que cette demande avait été accueillie favorablement par le gouvernement éthiopien.

"Le récent protocole d'accord signé avec le Somaliland est fondé sur le bénéfice mutuel et les liens historiques, naturels, géographiques et culturels entre les peuples de la région. Ce lien est naturel. Ce n'est pas quelque chose dont nous parlons aujourd'hui. C'est un fait qui ne peut être brisé par des arguments politiques ou la pression des élites. Au contraire, nous devons être en mesure de construire sur cette base".

L'ambassadeur a déclaré que de tels accords contribueraient à garantir un bénéfice mutuel, une prospérité partagée et le développement. Cela exige de la générosité, de la prévoyance et de la sincérité. En agissant de la sorte, l'Éthiopie ne portera préjudice à personne, mais c'est une façon de montrer son engagement à grandir ensemble.

L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Berhanu Tsegaye, a déclaré que l'amitié entre l'Éthiopie et Djibouti, qui dure depuis plus de 100 ans, a été renforcée par le développement et les avantages mutuels.

Il a expliqué que les deux pays travaillent plus étroitement sur le principe du bénéfice mutuel dans les secteurs des routes, des chemins de fer, des ports, de l'eau, de l'électricité et d'autres secteurs.

Le protocole d'accord signé récemment entre l'Éthiopie et le Somaliland repose sur ce principe.

"Nous nous efforçons d'assurer le bénéfice économique des autres en donnant ce que nous avons à ceux qui ne l'ont pas. Par exemple, lorsque nous donnons de l'eau potable à Djibouti, Djibouti nous fournit ce dont nous avons besoin. Cela garantit à son tour les avantages mutuels des deux pays, qui doivent être renforcés", a déclaré l'ambassadeur.