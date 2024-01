Ethiopie: Le retour des Éthiopiens de la deuxième génération permet d'exploiter les liens et de stimuler le développement de l'Éthiopie - les habitants de HargeisL

<strong>Addis Ababa — Le programme de retour au pays des Éthiopiens de la deuxième génération permet d'établir des liens et de contribuer au développement progressif du pays, ont déclaré les habitants de Hargeisa, la capitale du Somaliland, qui ont assisté à la cérémonie d'accueil des Éthiopiens de la deuxième génération qui s'est tenue au parc de l'amitié à Addis-Abeba.

Dans un vibrant élan d'unité et d'échange culturel, le parc de l'amitié d'Addis-Abeba a accueilli jeudi une grande cérémonie officielle de bienvenue pour les Éthiopiens de la deuxième génération qui rentrent chez eux à l'invitation du Premier ministre Abiy Ahmed.

Organisée par l'administration municipale d'Addis-Abeba en collaboration avec le ministère du tourisme, le ministère des affaires étrangères et le service de la diaspora éthiopienne, la cérémonie était placée sous le signe du retour aux sources et de la contribution au progrès de la nation.

Muhamed Askar Ibrahim, qui a fait le voyage depuis Hargessa, au Somaliland, pour assister au retour au pays, a souligné l'importance de cette cérémonie pour faciliter les retrouvailles et la contribution.

"Les personnes qui reviennent... peuvent développer, éduquer et aider leur économie et la moderniser", a-t-il déclaré, soulignant le potentiel de partage des connaissances et de soutien de l'étranger.

%

La plupart des membres de la diaspora vivent dans des pays développés et peuvent contribuer au développement général du pays.

Mustefa Ali Ese, également originaire du Somaliland et ancien étudiant de l'université éthiopienne, a déclaré que les événements organisés à l'occasion du retour au pays valaient la peine d'être visités et qu'ils étaient importants pour favoriser les liens et les réseaux.

"L'Éthiopie est un bon pays, diplomatiquement la ville de l'Afrique, les gens sont bons", s'est-il réjoui, soulignant les infrastructures du pays, son développement industriel et son rôle diplomatique dynamique.

Il a également salué la cérémonie en tant que plateforme de connexion et d'engagement de la diaspora avec son pays d'origine.

"C'est une bonne chose qu'ils aient préparé la cérémonie pour présenter plus de gens comme vous et moi.

Cette initiative de retour au pays, qui se déroule en trois étapes de décembre 2023 à septembre 2024, vise à renforcer les liens entre la diaspora et la terre de ses ancêtres.

La première phase, intitulée "Connectez-vous à votre culture", a vu l'afflux de la diaspora embrasser les héritages et témoigner des récentes avancées de l'Éthiopie.

La cérémonie qui s'est déroulée dans le parc de l'amitié a été un symbole vibrant de cette reconnexion.

L'événement a mis en évidence le potentiel de la diaspora à devenir non seulement des visiteurs, mais aussi des participants actifs au voyage de développement de la nation.

L'invitation du premier ministre à la diaspora découle d'un désir de combler le fossé entre les communautés éthiopiennes à l'étranger et leur pays d'origine.

Reconnaissant le potentiel de transfert de connaissances et de compétences, ainsi que d'échange culturel, cette initiative cherche à exploiter les contributions de la diaspora au profit du développement continu de l'Éthiopie.

Alors que le programme de retour au pays n'en est qu'à ses débuts, la cérémonie qui s'est déroulée au parc de l'amitié donne un aperçu du potentiel de cette entreprise ambitieuse.

À mesure que les Éthiopiens de la deuxième génération reviendront, la nation bénéficiera de la diversité de leurs points de vue et de leurs talents, ce qui favorisera un avenir plus fort et mieux connecté.