Afrique: AG de la FAAPA - Plaidoyer pour une information au service des causes du Continent africain

Salé — Des directeurs d'agences de presse africaines ont plaidé, lundi à Salé, pour une information au service des causes du continent africain, dans le cadre de la 7è Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).

Dans des déclarations à la MAP, ces professionnels des médias ont souligné la nécessité de recourir à l'information dans le but de promouvoir le potentiel de l'Afrique dans le monde et de parer à toute sorte d'ingérence médiatique qui cherche à nuire à l'image du Continent.

A cette occasion, le directeur général de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP), François Mara, a indiqué que les agences de presse africaines sont appelées à mettre la main dans la main afin de porter la voix de l'Afrique, dans la mesure où l'information demeure un élément capital qui reflète la souveraineté nationale de chaque Etat et contribue à défendre les causes africaines en termes de développement et d'épanouissement.

Il a, à cet effet, exprimé son rejet des tentatives de certains médias étrangers de tronquer ou transformer l'information africaine, invitant tous les acteurs à favoriser l'accompagnement des médias publics et la formation adéquate et continue des jeunes, l'objectif étant de fédérer tous les États africains et réaliser une souveraineté informationnelle.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence togolaise de presse (ATOP), Eyebiyi Kokouvi Adéyêmi, a noté que l'unité et la prospérité africaines sont tributaires de l'indépendance médiatique qui permettrait éventuellement d'exposer la potentialité du Continent, relevant le besoin de contrer l'hégémonie en matière d'information en vue de pouvoir créer une information dépourvue de toute influence étrangère.

De son côté, le directeur de l'Agence camerounaise d'information, Xavier Messé, a fait savoir que l'Etat qui ne gère pas son information est loin d'être souverain, ajoutant que lorsque l'information nationale est analysée, disséquée et commentée par le pays, ce dernier se trouve en bonne position pour améliorer sa visibilité et faire valoir ses intérêts.

Le directeur de l'information de l'Agence nigérienne de presse (ANP), Chegou Abdourahamane, a, quant à lui, expliqué que la maîtrise de l'information s'avère un facteur indispensable à la promotion de l'identité des pays africains et à l'unification du continent, faisant observer que la souveraineté informationnelle concourt à la lutte contre les fausses informations visant à déformer l'image de l'Afrique.

Placée sous le thème "L'information africaine: un enjeu de souveraineté majeur", la 7è Assemblée Générale de la FAAPA réunit, deux jours durant, les Directeurs Généraux d'agences de presse africaines, des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine pour explorer les moyens de renforcer la souveraineté africaine, à travers l'information et les initiatives dynamiques le long de la façade atlantique.