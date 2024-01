Afrique du Nord: Agression sioniste contre Ghaza - Le Conseil de la Ligue arabe appelle à un cessez-le-feu complet et durable

LE CAIRE — Le Conseil de la Ligue arabe a appelé, lundi, à "un cessez-le-feu complet et durable" à Ghaza et exigé le retrait de l'entité sioniste du territoire ainsi que la fin de son blocus et ses plans visant à déplacer de force les Palestiniens.

A l'issue de la session extraordinaire tenue au Caire au niveau des délégués permanents à la demande de l'Etat de Palestine, le Conseil de la Ligue arabe a également appelé le Conseil de sécurité à "ne pas faillir à ses responsabilités en matière de maintien de la paix internationale et de la sécurité, et de prendre une décision contraignante pour mettre fin aux crimes (sionistes) systématiques et généralisés contre le peuple palestinien".

L'organe de l'ONU est appelé également à "prendre des mesures urgentes pour permettre l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire à la bande de Ghaza", théâtre d'une sauvage agression sioniste depuis le 7 octobre dernier.

Il a affirmé par là-même que "les pays arabes ne permettront pas que le scénario de la Nakba de 1948 se reproduise, ne toléreront pas les projets (sionistes) visant à déplacer le peuple palestinien et prendront les mesures politiques, diplomatiques, juridiques et économiques nécessaires pour l'empêcher".

Aussi, les délégués permanents ont mis en garde contre le danger que l'entité sioniste, la puissance occupante, "planifie et commette en déplaçant de force environ deux millions de citoyens palestiniens à l'intérieur de la bande de Ghaza, et contre son intention d'achever leur déplacement hors du territoire".

Le Conseil de la Ligue a averti à ce propos que "la coopération ou la tolérance de tout pays ou entité avec les projets de l'occupant visant le déplacement forcé du peuple palestinien, le rend complice du crime et responsable de la violation du droit international et des conventions et accords internationaux pertinents".

Le Conseil de la Ligue a appelé les pays qui exportent, vers l'entité sioniste, des armes et munitions qu'elle utilise pour tuer des civils palestiniens et détruire leurs maisons, hôpitaux, écoles, universités, mosquées, églises et autres infrastructures, à "cesser de le faire afin qu'ils ne soient pas considérés comme des partenaires responsables de ces crimes".

Les délégués permanents ont souligné que la seule façon de parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix dans la région est que "le peuple palestinien obtienne sa liberté et son indépendance en mettant fin à l'occupation des terres de l'Etat de Palestine".