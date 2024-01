Algérie: Skikda - Un programme d'investissement de 452 millions de DA pour le secteur de la jeunesse et des sports

SKIKDA — Un programme d'investissement de 452 millions de dinars devrait être inscrit, en 2024, au profit du secteur de la Jeunesse et des sports à Skikda, la Direction générale du budget ayant signifié "son accord de principe" lors de l'élaboration de la Loi de finances 2024, a indiqué lundi à Skikda le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad.

Le ministre a ajouté, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection dans cette wilaya, que ce montant sera consacré à "plusieurs nouvelles opérations telles que le suivi de la réalisation et de l'équipement de deux (2) maisons de jeunes dans les communes de Kerkera et de Kanoua ainsi que l'étude de la réhabilitation de cinq complexes sportifs de proximité dans les communes de Tamalous, d'Ain Cherchar, d'Azzaba, de Skikda et de Ramdane-Djamel".

Selon M. Hammad, cette enveloppe financière sera également affectée, entre autres, au suivi de la réalisation et de l'équipement de deux salles de sport spécialisées à Bouchetata et Beni Zid, et à la réhabilitation de la salle omnisports "20-août 1955" au chef-lieu de wilaya.

Il a également fait savoir qu'une étude sera inscrite en vue de la réalisation d'une piscine olympique "aux normes internationales" qui constituera un "plus" pour la wilaya de Skikda qui "a toujours été une pépinière de jeunes talents sportifs qui ne demandent qu'à donner libre cours à leurs capacités et à leur énergie".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également indiqué que dans le cadre du programme d'investissement en cours dans cette wilaya, inscrit en 2023, Skikda avait bénéficié d'une enveloppe financière de l'ordre de 224 millions de dinars, en plus de la levée du gel sur huit (8) opérations d'investissement dotées d'une autorisation-programme de 1,68 milliard de dinars.

Au cours de cette visite, M. Hammad a insisté sur "la nécessité de se conformer aux délais de réalisation des différents projets, de respecter les normes requises et d'assurer une gestion rationnelle de ces acquis destinés à la jeunesse pour impulser la pratique sportive et l'activité de jeunes".

Le ministre a inauguré, lors de cette visite, la piscine de proximité "Chahid Ali-Zaâtout", dans la commune de Sidi Mezghiche, et la salle omnisports "Mohamed-Bouchoukh" à la cité Larbi Ben Mhidi, à Skikda.

Il a également suivi de nombreuses activités sportives et culturelles organisées par les associations locales des différentes communes de la wilaya, avant d'honorer les athlètes locaux couronnés à l'international.