Algérie: Le ministre de l'Energie reçoit deux membres du Parlement de la wilaya de Béni Abbes

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi, le membre du Conseil de la nation, M. Bendjerad Abdeldjalil et le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la circonscription électorale de la wilaya de Béni Abbes, M. Boukraf Laid, en vue d'écouter nombre de préoccupations liées au raccordement des nouvelles agglomérations et des exploitations agricoles aux réseaux d'énergie, outre le projet de réalisation d'une centrale électrique dans la wilaya, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de "l'écoute et de la prise en charge de certaines préoccupations exposées par les parlementaires, notamment le raccordement aux réseaux d'énergie (électricité et gaz) des nouvelles agglomérations, des zones d'ombres et des exploitations agricoles, en sus du projet de réalisation de la nouvelle centrale électrique, l'amélioration du service public dans ce domaine et le renforcement de la wilaya par une direction de distribution d'électricité et du gaz", a précisé le communiqué.

Le ministre de l'Energie a mis en avant l'attachement de son secteur et des établissements sous tutelle, à réaliser et à parachever les programmes de raccordement aux réseaux d'énergie au profit des habitants et des agriculteurs de la wilaya, outre l'accompagnement des porteurs de projets d'investissement dans la wilaya notamment dans le domaine des mines, créateurs de richesse et de postes d'emploi.

Tenue en présence des cadres du ministère, la rencontre a porté sur "le dossier de l'emploi dans les entreprises du secteur, celui du financement et l'appui des équipes sportives de la wilaya ainsi que les dossiers des stations-services, des stations mobiles relevant de Naftal, du transfert du réservoir de stockage du carburant de la wilaya ainsi que des projets de développement notamment miniers et d'investissement social.