Cote d'Ivoire: Fête de la renaissance du PPA-CI à Agboville - Meney Michel Obodji, fédéral communal du PPA-CI situe les enjeux

Annoncé à Agboville, le président Laurent Gbagbo va fouler le sol pour la première fois de cette commune depuis son retour de la Haye , à la faveur de la deuxième édition de la fête de la Renaissance qui se tient dans la localité les 29 et 30 mars 2024 .

Meney Michel Obodji, fédéral communal du PPA-CI, situe les enjeux de cette fête à Agboville.

De la fête de la liberté avec le Front populaire ivoirien (FPI) à la fête de la Renaissance avec le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), c'est la première fois qu'Agboville accueille une fête d'une telle envergure. Dites-nous, comment la population a accueilli l'annonce de la 2ième édition de la fête de la Renaissance sur son sol ?

Il faut dire que c'est depuis Lakota que le président Laurent Gbagbo a annoncé cette activité statutaire du PPA-CI à Agboville. C'est vrai, c'est la première fois qu'une telle activité a lieu à Agboville. Je pense que la population d'Agboville dans son entièreté a pris à bras le corps cette nouvelle. Et nous en sommes vraiment très heureux que le président Laurent Gbagbo vienne à Agboville pour témoigner de ce qu'il est un fils d'Agboville pour avoir fait ses premiers pas à l'école ici, à Agboville. Et nous l'attendons.

Déjà, demain vendredi (ndlr : 19 janvier 2024), des membres de la haute direction du parti conduits par M. Danon Djédjé, président exécutif du PPA-CI, seront ici, à Agboville, pour porter officiellement l'information aux chefs de village, aux chefs de communautés, aux chefs de quartiers ainsi qu'à l'ensemble des militants de la tenue de la deuxième édition de la fête de la Renaissance à laquelle le président Laurent Gbagbo prendra une part active. Mais je pense que c'est une fête qui va au-delà du département d'Agboville et de la région de l'Agnéby-Tiassa. C'est une affaire nationale pour laquelle nous attendons plus de 5 millions de participants contre les 3 millions de la première édition qui a eu lieu à Abidjan-Yopougon.

Considéré comme le bastion du FPI dans le temps, est-ce qu'on peut toujours affirmer qu'Agboville demeure un bastion pour Laurent Gbagbo, aujourd'hui ?

Pour répondre à cette question, je voudrais m'appuyer sur les élections présidentielles de 2010 qui a vu le sacre du candidat Laurent Gbagbo dans le département avec un score de 98% inégalé dans tout le pays. Soyez rassuré que les populations d'Agboville demeurent attachés au président Laurent Gbagbo. Il faut savoir qu'il y a eu deux villes candidates à l'organisation de la deuxième édition de la fête de la Renaissance.

À savoir Dabou et Agboville. Et le président Laurent Gbagbo a penché pour Agboville pour abriter ce grand événement. Je voudrais rappeler que déjà en août, le président Laurent Gbagbo devrait être sur les bords de l'Agnéby pour l'investiture des candidats PPA-CI mais son calendrier l'en a empêché. Et donc la célébration de cette fête est un tremplin pour que le président Laurent Gbagbo vienne rendre visite à ses parents et aux militants.

Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une effervescence qui s'empare des militants avec l'annonce de la venue de Laurent Gbagbo à Agboville ?

Je peux vous assurer que l'engouement y est. Écoutez, quand un enfant naît, il ne se lève pas d'un coup pour marcher. Il suit des étapes. Alors, la nouvelle donnée, nous sommes à l'oeuvre pour prendre les dispositions. Et les fils, les filles et les cadres de l'Agnéby-Tiassa ne cessent de se réunir comme en témoigne la réunion d'hier (mercredi 17 janvier, dernier) entre cadres Abbey et Krobou pour planifier la venue de notre président. Les cadres se sont mis ensemble pour que cette activité majeur de notre parti puisse se dérouler dans la quiétude.

Dites-moi, que va changer la visite du président Laurent Gbagbo à Agboville ?

Écoutez, cette visite du président Laurent Gbagbo va changer beaucoup de choses. D'abord, je crois que sa visite va rassurer les militants qui comprendront que notre région reste et demeure attachée au président Laurent Gbagbo. C'est une région qui demeure toujours le fief du PPA-CI, l'ancien FPI. Ensuite, ce sera un moment pour les peuples Abbey et Krobou de revoir leur fils transféré longtemps injustement à la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye et de le toucher de près.

L'annonce de sa venue sur nos terres d'Agboville suscite déjà des engouements des parents qui ont hâte de le voir. C'est leur fils, leur frère, leur ami qui revient. Il vient pour communier avec eux. La cérémonie des 29 et 30 mars prochains sera une occasion pour nous, responsables du PPA-CI de faire une grande démonstration de force. Quoi que certains partis font des soubresauts, nous constatons que les Abbey et Krobou sont toujours restés attachés au président Laurent Gbagbo pour son courage et la vérité qui le caractérisent. Nous allons lui réserver un accueil inoubliable.

.