Ile Maurice: Les assureurs n'indemnisent pas tous les véhicules endommagés

Le gouvernement, via la Financial Services Commission, a annoncé un soutien financier aux propriétaires de véhicules affectés dans les importantes inondations de lundi dernier. La FSC prendra aussi en charge les frais des véhicules assurés au tiers, qui ne seront pas indemnisés par les assurances. Mais c'est une exception. Vu l'autre perturbation tropicale qui s'annonce, il est recommandé aux propriétaires de vérifier attentivement leur police d'assurance.

À la GFA Insurance Ltd, les clients ont déjà entamé les démarches pour se faire indemniser. À jeudi, 30 réclamations liées aux inondations causées par le cyclone Belal ont été enregistrées. Parmi ces réclamations, 19 sont couvertes par une assurance tous risques avec l'option cyclone/ inondation, un autre possède une assurance tous risques, tandis que les 10 autres n'ont qu'une assurance au tiers. «Seules les polices d'assurance complètes avec une extension pour cyclone/inondation seront indemnisées», précise Ickbal Adia, Claims Manager de la GFA. Il souligne également qu'il est crucial de noter que tous les véhicules ne répondent pas aux critères d'une couverture tous risques. «L'éligibilité de chaque véhicule dépend de différents facteurs et il est essentiel que les titulaires de la police comprennent parfaitement les termes et conditions de leur couverture», précise-t-il.

En ce qui concerne les pertes, compte tenu du nombre de réclamations enregistrées, il est encore difficile d'établir une évaluation précise car les véhicules sont en attente d'expertise. Toutefois, à partir de la somme assurée, l'estimation des pertes, dit-il, pourrait atteindre environ Rs 10 millions si tous les véhicules couverts par une assurance tous risques avec l'option cyclone/ inondation étaient considérés comme des pertes totales. Face aux situations climatiques exceptionnelles pouvant survenir en raison du changement climatique, le Claims Manager de GFA souligne qu'il est impératif de se prémunir contre l'impact des cyclones et inondations. Selon lui, les précipitations imprévisibles et intenses associées à de tels événements entraînent souvent d'importants dommages, justifiant ainsi le choix judicieux de la couverture tous risques avec l'option cyclone/inondation.

Du côté de la New India Assurance, le montant à débourser pour indemniser les clients s'élève à Rs 50 millions, somme supérieure à celle payée suite aux inondations du 30 mars 2013. Sushil Sewpaul, Claims Manager, soutient que les clients affectés et venus déposer leur réclamation avaient choisi une couverture d'assurance complète avec l'option cyclone/inondation. À ce jour, cette compagnie d'assurances a enregistré près de 50 réclamations. Parmi celles-ci, 48 sont couvertes par une assurance complète avec l'option cyclone/inondation, tandis que deux avaient opté pour une assurance au tiers. Le Claims Manager affirme que la compagnie est déjà préparée à toute éventualité par rapport aux inondations et cyclones. Il recommande aux clients d'investir dans une police d'assurance complète pour une protection adéquate.

À noter que les remboursements devraient être faits à la FSC, puisqu'elle va avancer l'argent aux propriétaires, via son help-desk, d'après le ministre Padayachy, vendredi.

Vasish Ramkhalawon, président de l'Insurers' Association of Mauritius : «Le consommateur est très avisé»

Tous les véhicules endommagés dans des inondations ne sont pas indemnisés. Seuls ceux couverts par une assurance tous risques appropriée le sont. C'est l'avis du président de l'Insurers Association of Mauritius, Vasish Ramkhalawon. «C'est une assurance tous risques avec une extension qui couvre les cyclones et les inondations», précise-t-il. Dans la plupart des cas, les assurances tous risques comprennent les inondations et les cyclones et certaines personnes optent pour cette extension. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas pour plusieurs clients. Il leur demande donc de vérifier leur contrat d'assurance. «En cas de doute, il est recommandé de contacter la compagnie d'assurances pour obtenir de l'aide», conseille-t-il. En cas d'absence de la couverture adéquate, les clients seront dirigés vers la Financial Services Commission (FSC), qui a mis en place un comptoir pour aider ces clients particuliers. Il ajoute que la FSC et les compagnies d'assurances travaillent de concert pour prendre les mesures nécessaires.

Depuis les inondations du 30 mars 2013, dans lesquelles plusieurs véhicules avaient été endommagés, certaines personnes ont opté pour une assurance avec l'extension cyclone/inondation. Cependant, il affirme que le client est libre de choisir sa couverture d'assurance. Selon lui, certaines personnes n'optent pas pour une couverture qui couvre les cyclones et inondations, car elles conduisent peu leur véhicule. «Aujourd'hui, les compagnies offrent plusieurs types d'assurance. Toutefois, c'est au consommateur de choisir. D'ailleurs, le consommateur est très avisé.» Vasish Ramkhalawon souligne également que la couverture d'assurance des biens en cas d'inondations et cyclones existe depuis toujours.

Selon lui, toutes les compagnies d'assurances à Maurice offrent des produits complets pour protéger le consommateur. Face au changement climatique, il conseille aux propriétaires de véhicules de grande valeur de toujours opter pour une assurance couvrant les inondations et cyclones. Toutefois, il note que plusieurs personnes optent malheureusement pour une assurance au tiers. Vasish Ramkhalawon souligne également que certaines personnes optent pour des assurances tous risques, mais sans l'extension pour émeutes, inondations ou cyclones. Il conseille aux gens de dépenser un peu plus pour être bien couverts en toute éventualité.

MUA a déjà reçu plus de 170 réclamations

Ce sont plus de 170 demandes d'indemnisation liées aux inondations du lundi 15 janvier que la MUA a reçues à ce jour. Ses polices d'assurance «tous risques» couvrent bien les dommages causés par de telles catastrophes naturelles, tient à rappeler l'assureur. MUA a pris des mesures afin que ces demandes puissent être traitées de la façon la plus rapide possible. Les premiers dossiers ont d'ailleurs été approuvés vendredi. «Dans ce moment difficile, nous sommes plus que jamais aux côtés des Mauriciens et engagés à soutenir nos assurés pour qu'ils puissent retrouver au plus vite une vie normale. Nous souhaitons rassurer tous nos clients qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre par le passage du cyclone Belal : ils seront écoutés et aidés», déclare Naresh Gokulsing, Country CEO de MUA à Maurice, qui ajoute : «Il est important de comprendre que si vous avez souscrit une assurance 'tous risques' ou'comprehensive' chez MUA pour votre habitation ou voiture, vous bénéficiez automatiquement d'une couverture pour les inondations et les cyclones.»

Dès lundi, les agents de MUA ont été mobilisés et la phase d'expertise a démarré aussitôt la décrue terminée et les biens endommagés rendus accessibles. Face à l'afflux de demandes d'indemnisation, MUA a mis en place des lignes d'urgence dédiées pour les réclamations Automobile et Habitation. De ces demandes, 120 concernent des véhicules de particuliers endommagés; 15, des dégâts causés aux habitations et biens immobiliers; et 36, des locaux d'entreprises.