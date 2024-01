Gambie: Le vice-président Jallow procède à l'ouverture de l'année judiciaire 2024

Le vice-président Muhammed Jallow a procédé dimanche à l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2024 au palais de justice de Banjul.

La cérémonie annuelle a été présidée par de hauts responsables du gouvernement et a rassemblé les parties prenantes du secteur juridique, telles que le pouvoir judiciaire, des cabinets juridiques privé et public, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Dans son discours d'ouverture, le vice-président Jallow a déclaré que son gouvernement renouvelle sa promesse de donner la priorité à l'État de droit, à la bonne gouvernance et à la responsabilité pénale.

« Plusieurs textes législatifs visant à transformer l'environnement juridique ont été présentés à l'Assemblée Nationale et promulgués avec succès, » a-t-il déclaré, ajoutant: « Il s'agit notamment de la loi sur l'Indemnisation des Victimes, de la Loi sur la Prévention et la Prohibition de la Torture, de la Loi sur l'Entraide Judiciaire en Matière Pénale, de la Loi sur le Travail et de la Loi sur la Lutte contre la Corruption. Ces lois traitent de questions telles que les réparations effectives pour les victimes, la fin de l'impunité, la création d'un marché du travail plus équitable, la lutte contre la corruption et le respect de l'État de droit. »

Il a également noté que les récents procès à l'étranger, tels que la condamnation de Bai Lowe par un tribunal allemand pour crimes contre l'humanité, témoignent de la volonté de veiller à ce que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

« Le gouvernement a approuvé la publication dans la Gazette et le dépôt de deux projets de loi essentiels, le projet de loi sur le Bureau des Procureurs Spéciaux (SPO) et le projet de loi sur la Responsabilité Spéciale, qui complètent le projet de tribunal hybride chargé de juger les crimes contre l'humanité sur le sol gambien, » a-t-il révélé.

Il a réaffirmé que l'État de droit « n'est pas menacé en Gambie et que mon administration s'engage à le préserver et à le développer dans le cadre des principes démocratiques sur lesquels notre nation prospère. »

Pour sa part, le président de la Cour Suprême, Hassan B. Jallow, a souligné que depuis sa création en 1982, l'occasion ou la cérémonie leur donne la possibilité de célébrer la justice et l'État de droit dans la communauté, de réfléchir aux défis de son application et de tracer ensemble une voie à suivre en vue de relever ces défis.

« Le système judiciaire a commencé l'année judiciaire 2023 avec un report de 5810 procédures juridiques de 2022. En 2023, 5639 procédures juridiques supplémentaires ont été déposées dans tous les tribunaux ; cela a porté le nombre total de procédures juridiques en 2023 à 11.449, » a-t-il déclaré, ajoutant: « Au cours de l'année 2023, un total de 5273 procédures juridiques, soit 46 % de cette charge de travail, ont été réglées. Nous avons donc commencé l'année 2024 avec une charge de 6176 procédures juridiques. »

Il a insisté sur le déploiement de stratégies combinées, différentes mais complémentaires, pour accélérer la résolution des procédures juridiques. Il est essentiel de doter le système judiciaire de ressources humaines, logistiques et matérielles adéquates pour lui permettre de fonctionner efficacement, a-t-il souligné.

Le procureur général et ministre de la Justice, Dawda A. Jallow, a exprimé sa gratitude aux forces de police de la Gambie pour leur engouement inébranlable dans la lutte contre la criminalité dans le pays.

« En tant que première ligne de défense, la police travaille avec diligence dans des conditions difficiles pour remplir son mandat de détection et d'enquête sur les crimes, tout en poursuivant les infractions de manière sommaire devant les tribunaux subordonnés. »

Il a déclaré que son ministère s'engage à faire respecter la justice et à mettre fin à la criminalité dans le pays.

