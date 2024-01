Tunisie: Dortoir du collège Tahar Haddad à Zriba (Zaghouan) - Des élèves intoxiqués suite à la consommation d'aliments avariés

Des responsables impliqués ont été mis en détention.

De jeunes résidents du dortoir du collège Tahar Haddad à Zriba (Zaghouan) ont été pris de diarrhées, de violentes douleurs au ventre et de vomissements après avoir pris leur repas dans la cantine de l'établissement.

Selon l'enquête menée par la direction régionale, cette intoxication alimentaire, qui a fait plusieurs victimes parmi les collégiens non originaires de la région et qui résident dans ce dortoir, serait due à l'utilisation de produits alimentaires périmés lors de la préparation des repas. Lors de leur visite, les agents de contrôle de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui ont été informés par le médecin du dortoir de la présence d'une odeur anormale dans la cuisine, ont signalé dans leur rapport la présence de 60 kg de viande avariée et de 50 kg de légumes pourries qui auraient servi à l'élaboration des repas de la cantine du dortoir.

Produits impropres à la consommation

Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves, en raison des quantités considérables d'aliments avariés qui ont été utilisés sans scrupule par le personnel de l'établissement pour nourrir les collégiens.

Une précédente visite et mise en garde de l'inspection régionale ne semble pas avoir suscité une prise de conscience du personnel du dortoir qui sont revenus à la charge en utilisant également des oeufs périmés pour la préparation des repas de la cantine. Suite à cet incident, cinq personnes impliquées ans cette affaires ont été arrêtées. Un contrôle sanitaire devra être effectué et renforcé, dans les jours à venir, dans tous les restaurants scolaires et universitaires de la région afin de veiller à ce que des produits alimentaires impropres à la consommation ne soient pas utilisés lors de l'élaboration des repas.

Alors que l'alimentation en milieu scolaire et universitaire devrait faire l'objet de programmes et de stratégies périodiques afin de répondre aux besoins nutritionnels, au bien-être et à la santé des élèves et des étudiants, cela reste le dernier des soucis de certains restaurants scolaires et universitaires dans les régions.