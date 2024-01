Afrique: Avec le soutien de l'Agence de commerce extérieur d'Italie en Tunisie - Une délégation tunisienne au Meet Italian Brands 2024 Napoli - Italie

De notre envoyé spécial à Naples, Rokneddine Fathallah

Meet Italian Brands est un événement international de mode dédié à l'excellence de l'industrie de la mode en Campanie. Il englobe des secteurs tels que les vêtements, les accessoires, les chaussures et la maroquinerie pour femmes, hommes et enfants.

L'événement s'adresse aux opérateurs et acheteurs étrangers intéressés par l'identification d'opportunités commerciales intéressantes, l'échange de connaissances et la mise en réseau au sein des entreprises manufacturières de Campanie, distribuant ces produits dans leurs pays respectifs

Les exposants de M.IT. Brands comprennent des petites, moyennes et grandes entreprises de Campanie, connues dans toute l'Italie, représentant différents segments et entreprises qui produisent sous leurs propres marques, couvrant toutes les étapes de la chaîne de production. L'objectif de l'événement est de faciliter les connexions et les relations entre la production Made in Italy de haut et moyen de gamme et le marché international, en offrant des opportunités de visibilité à l'ensemble du secteur de la mode et de la région.

ITA -- Italian Trade Agency organise un afflux d'acheteurs internationaux des principaux marchés cibles du Made in Italy et des marques de mode italiennes et offrira la possibilité de réserver à l'avance des rendez-vous B2B sur la plateforme « Fiera Smart 365 ». Une délégation tunisienne de femmes et d'hommes d'affaires dans le secteur de l'habillement et de la mode sera présente sur place et participera à cet événement d'envergure.