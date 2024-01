Afrique: Demain le match décisif contre l'Afrique du Sud (18h00) - La main sur le coeur

Il faudra un exploit face à des Sud-Africains requinqués après leur promenade de santé devant les Namibiens. Quelles sont les éventualités de la qualification ?

Doit-on se réjouir de la large victoire de l'Afrique du Sud sur la Namibie (4 buts à 0) ou, bien au contraire, s'en inquiéter ? Le scénario idéal pour la Tunisie dans la troisième et dernière journée de la phase de groupes serait une victoire sur les Bafana Bafana avec une défaite des Brave Warriors de la Namibie contre le Mali ou l'inverse avec une large défaite des Maliens face aux Namibiens ( cette dernière supposition étant logiquement impossible vu le rapport de forces entre ces deux derniers protagonistes).

Notre team national, grâce à ce scénario idéal de la délivrance, reviendrait ainsi de loin et terminerait à la deuxième place de son groupe avec 4 points et irait directement et sans attendre à être repêché en huitièmes de finale. Par contre, un nul entre le Mali et la Namibie condamnerait Jalel Kadri et les siens à finir troisièmes même en cas d'un succès présumé. À égalité de points avec les Namibiens, ces derniers seront classés deuxièmes grâce au premier critère pour départager deux ou plusieurs équipes qui terminent à égalité (nombre de points en confrontation directe, 0 point pour la Tunisie contre 3 pour la Namibie vainqueur).

%

C'est dire combien cette défaite surprise de la journée inaugurale pourrait nous coûter très cher à la fin de cette première phase. Et même une troisième place avec 4 points pourrait ne pas suffire aux Aigles, pour passer au second tour puisque dans les 6 groupes avant la série des troisièmes journées d'hier, les cartes sont encore brouillées et ne permettent pas d'y voir plus clair. Lors de la CAN camerounaise, la Tunisie a été repêchée comme meilleure troisième avec les Comores avec seulement 3 points.

Pour cette CAN ivoirienne, les calculatrices doivent être au service jusqu'aux ultimes minutes des derniers matches de la 3e journée de tous les groupes pour déterminer les 12 qualifiés d'office et les 4 heureux repêchés. Avec, au terme de la 2e journée, le Sénégal et le Cap- Vert comme deux seules équipes à avoir mathématiquement mis les pieds en deuxième phase, cette CAN 2023 continuera à être indécise et à nous réserver son lot de surprises.

Notre équipe de Tunisie se trouve en situation délicate et devant l'obligation de l'emporter dans l'ultime journée et d'attendre pour s'assurer de son classement définitif. Fertile en buts ( 65 buts marqués soit une moyenne de 2, 70 buts par match et sans aucun nul blanc de 0 à 0 jusqu'à dimanche soir en 24 rencontres ), avec les bonnes performances et excellentes prestations des équipes supposées de deuxième rang, la CAN ivoirienne promet de rester palpitante et spectaculaire jusqu'à la fin. Il serait dommage que les Aigles de Carthage ne soient pas de la fête jusqu'au bout et ne montent pas sur le podium ou, pire, retournent au pays dès le premier tour.

Pour parer à cette triste et déplorable éventualité, ils n'ont qu'une seule solution et qu'une unique chance : engranger les trois points face aux Sud-Africains et espérer qu'il y aura au moins deux troisièmes sur les six qui n'atteindront pas la barre couperet des 4 points ou seront désavantagés par une différence de buts inférieure ( 2e critère pour trancher entre des équipes à égalité de points ) ou par un nombre de buts marqués non supérieur (3e critère). Notre destin dans cette CAN est, en grande partie, entre nos mains.