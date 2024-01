Tunisie: La Havane / Forum international «Nouvelle opération vérité» - « Le combat contre les fake news et pour un nouvel ordre international de l'information continue »

De notre envoyé spécial à Cuba, Mourad ALLELA

A l'initiative de l'agence latino-américaine d'information Prensa Latina avec la participation de la chaîne «Al-Mayadeen», la capitale cubaine, La Havane, a abrité les 21 et 22 janvier le Forum international sur les défi s de la communication à l'heure actuelle et la construction d'un nouvel ordre international de l'information pour faire face à la diffusion de fausses nouvelles (fake news) sous le titre «Nouvelle opération vérité».

Les travaux de ce forum auquel ont participé des ministres de l'Information, des responsables de médias et des journalistes de plus de 30 pays ont abouti à un échange fructueux d'informations, d'expériences et de propositions qui permettent de perpétuer et de renforcer le combat contre les fake news et l'hégémonie des puissances occidentales à l'ère des nouveaux médias et de la prolifération des réseaux sociaux.

Dans son discours inaugural, le Président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a rappelé l'intérêt et la pertinence des valeurs de la révolution cubaine en soulignant que le combat pour la vérité continue et que l'«Operación Verdad» (opération vérité) avant 65 ans était un bon coup de communication politique.

En fait, le choix de la date de ce forum n'est pas fortuite. Il coïncide avec deux événements importants qui ont marqué l'histoire non seulement de Cuba mais aussi du monde entier.

%

Il s'agit en premier lieu de la commémoration du 65e anniversaire de «l'Opération vérité», lancée par le leader historique de la Révolution cubaine Fidel Castro pour dénoncer les campagnes médiatiques hostiles en provenance notamment des États-Unis.

Considéré alors comme la plus grande conférence de presse au monde, cet événement a réuni en 1959 à La Havane plus de 400 journalistes étrangers qui ont pu vérifi er sur le terrain la réalité du processus révolutionnaire cubain naissant, objet d'énormes campagnes de diffamation de la part de Washington à l'époque.

Deuxièmement, le forum est également l'occasion de commémorer le 65e anniversaire de la fondation de l'agence de presse cubaine «Prensa Latina», née comme alternative et défi aux grands médias occidentaux afin de faire entendre les voix des peuples du Sud comme le voulait à cette époque Ernesto Che Guevara, compagnon de route de CastroPour sa part, le président du conseil d'administration du réseau médiatique AlMayadeen, Ghassen Ben Jeddou, a adressé un message fort au forum en affirmant l'engagement des journalistes dans ce combat. «Nous ne nous trompons pas de boussole, que ce soit au niveau de notre analyse ou de notre évaluation... Nous sommes confrontés à un tournant stratégique international historique... Ici, sur notre planète, nous aspirons à une humanité libre, et pas seulement les Palestiniens ou la nation arabe, nous menons la bataille d'un début de libération de l'influence des pôles médiatiques internationaux dominants».

Ben Jeddou qui pour une force majeure n'a pas pu quitter le Liban où se trouve le siège d'Al-Mayadeen, est optimiste. Il a parlé dans son allocution à distance à l'ouverture d'un réveil et d'une vigilance publique sans précédent et a assuré qu'un processus de bouleversement dans les médias dominants est devenu perceptible.

Dans le cadre de cette «bataille dure pour la liberté et l'émancipation», il a annoncé «la création d'un bloc médiatique» qui va oeuvrer pour un nouvel ordre de l'information où la victoire de l'humanité serait imminente. Quant au président de «Prensa Latina», Luis Enrique González, il a affirmé que les défi s persistent devant les médias, notamment les agences, et que la presse en Amérique latine reflète en majorité les intérêts des peuples.

Selon lui, Cuba affronte une guerre médiatique et un embargo immoral, illégal et illégitime depuis plus de six décennies, et il n'y a que la résistance et la lutte contre les fake news pour que la vérité triomphe.

Tout au long du forum, la Palestine était présente. Tous les intervenants presque ont mis l'accent sur les crimes commis par l'entité sioniste et ont exprimé leur soutien inconditionnel au peuple palestinien.

Elida, la fille de Guevara, a déclaré dans un discours émouvant que «nous devons être proches des Palestiniens» et qu'elle, en tant que médecin bénévole, est prête à apporter son aide sur le terrain.