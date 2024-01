Ile Maurice: Kesaven Moothoosamy nommé à la direction d'Intercontinental Trust

C'est fait. Intercontinental Trust Ltd (ITL) ouvre son équipe de direction à Kesaven Moothoosamy qui a été nommé directeur au début de janvier 2024. Une société où il a fait ses premiers pas en tant que diplômé de la finance il y a une vingtaine d'années.

Le nouveau directeur d'ITL est un professionnel du secteur financier ayant développé une certaine expertise dans la structuration et l'administration de fonds, tant locaux que transfrontaliers, ainsi que l'évaluation de projets d'investissement et le conseil en transactions stratégiques pour l'évaluation d'entreprises, la négociation et l'exécution de transactions, la levée de capitaux propres/dettes, les fusions et les acquisitions, et la cotation sur les marchés boursiers.

Talents de retour

Le Chief Executive Officer d'ITL, Ben Lim, il se réjouit du retour au bercail de Kesaven Moothoosamy après avoir assuré des postes de responsabilité dans d'autres sociétés. «Nous sommes ravis que les talents que nous avons formés il y a dix ans reviennent chez nous avec un bonus : un état d'esprit innovant, de nouvelles idées et des capacités de leadership améliorées pour nous aider à consolider notre empreinte nationale et régionale, et à bâtir sur nos services existants pour y apporter de la valeur ajoutée à nos clients et autres partenaires.»

De son côté, le nouveau directeur, comptable de formation, qui a été un membre fondateur de Perigeum Capital Ltd, une filiale d'ITL, et qui siège actuellement sur le conseil d'administration de diverses sociétés cotées à la SEM, se dit heureux de se lancer dans cette nouvelle aventure au sein de cette entreprise «dont la confiance dans les capacités d'un nouveau diplômé au tout début de ma carrière a été un pilier clé pour m'aider à garantir mes réalisations professionnelles à ce jour». Il a hâte de mettre à profit ses compétences au sein d'ITL pour l'aider à générer une croissance significative.