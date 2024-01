Ile Maurice: Une manifestation des marchands en prévision

Les discussions visant à résoudre les problèmes auxquels font face les commerçants du nouveau marché de Goodlands perdurent. Une réunion s'est tenue jeudi dernier, entre le conseil de district de Rivière-duRempart et certains commerçants de Goodlands pour trouver des solutions aux diverses préoccupations exprimées.

Au cours de cette rencontre, ces marchands ont exigé la démission du président et du Chief Executive du conseil de district. Pour officialiser leur demande, ils prévoient d'organiser une manifestation devant le conseil. De plus, ils ont l'intention de porter l'affaire devant l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Les membres du conseil ont pris acte de leurs revendications.

Les principales préoccupations portent sur le non-respect des consignes, notamment en ce qui concerne le tirage au sort des étals. Certains commerçants ont reçu des lettres indiquant le numéro de l'étal qu'ils occuperont, mais ils demandent que la liste soit rendue publique pour plus de transparence.

Le porte-parole des commerçants, Iswarduth Guness, souligne que tous les étals ont été réduits d'environ 22 %. Dans une lettre adressée aux autorités, y compris le Premier ministre et le ministre des Collectivités locales, les commerçants soulignent que le conseil de district n'a pas fourni les structures de base nécessaires, notamment des cintres, essentiels pour exposer les vêtements de manière appropriée. Ils remettent également en question la suggestion selon laquelle les structures devraient être quotidiennement montées et démontées, la considérant dénuée de sens et en violation flagrante des conditions existantes.

Par ailleurs, dans la lettre adressée aux autorités, il est souligné que le déplacement physique des marchands, entrant et sortant de leurs stands respectifs, entraînera d'importants problèmes car ils se retrouveront piégés ou confinés dans les espaces qui leur sont alloués, sans aucune marge de manoeuvre. Les commerçants affirment également que le ministre Husnoo a induit le Parlement en erreur en déclarant que les commerçants n'étaient pas présents lors de la session de tirage au sort. Selon le porte-parole des commerçants, ils étaient bel et bien présents, mais la correspondance reçue indiquait que la session se tiendrait de 10 h 45 à midi. Cependant, à midi, ils étaient toujours au niveau des marchands de légumes. Par conséquent, ils sont partis après avoir déposé une lettre de protestation.

De son côté, Prembhoodas Ellayah, président du conseil de district, a indiqué que la rencontre prévue le lundi 15 janvier, en présence des commerçants, a été reportée à jeudi en raison des conditions météorologiques défavorables. Il a également souligné qu'avant cela, plus d'une dizaine de réunions ont eu lieu sans aucune protestation venant des marchands de légumes, contrairement au cas des vendeurs de vêtements. Il précise que le tirage au sort a été effectué en respectant la loi, avec la présence de la police, de l'ICAC et même d'un huissier de la cour. Il a cependant affirmé que des efforts seront déployés pour déterminer les responsabilités dans cette affaire et surtout, pour trouver une solution. Il est important de noter que ce projet a engendré des coûts estimés à environ Rs 300 millions et occupe un terrain de 11 arpents.