Madagascar: Communales et législatives - Les aspirants candidats TGV seront testés au préalable

Au moment où il prend place dans son bureau de gouverneur, Hery Rasoamaromaka annonce que les candidats qui représenteront le TGV pour les prochaines élections ne sont pas encore connus.

Rien n'est décidé. Si du côté de l'opposition, on rêve déjà de briguer la majorité au sein de l'Assemblée nationale et avoir le plus de postes de maires, il semble que Hery Rasoamaromaka, secrétaire national du parti «Tanora malagasy vonona» (TGV) et gouverneur de la région Analamanga, a annoncé que les candidats du parti pour les prochaines élections ne sont pas encore décidés. Il indique que même les représentants actuels du parti ne sont pas assurés de revenir, et rien n'a encore été décidé concernant les futurs candidats aux élections communales et législatives. Ce sont ses mots hier lors de son premier jour au bureau de la région à Ambohidahy.

Selon Rasoamaromaka, les aspirants candidats du TGV devront passer des tests pour évaluer leur volonté de contribuer au développement du pays et leur adhésion aux idéaux du parti. Des personnes seront chargées de scruter leurs capacités, car le parti souhaite collaborer avec des individus ayant de réelles aspirations pour le développement de Madagascar, conformément au plan du président de la République. Il mentionne également que les maires et les députés actuels ne seront pas épargnés, vu que le président de la République souhaite travailler avec des collaborateurs de confiance.

%

Polémique

Concernant la polémique autour des élections municipales à Antananarivo, il y a des spéculations sur la possible candidature de l'ancien président Marc Ravalomanana à la mairie. Cependant, une déclaration récente du député Todisoa Randriamampandry laisse entendre que l'opposition pourrait soutenir un candidat unique, en l'occurrence Marc Ravalomanana, pour la course à la mairie de la Capitale.

En ce qui concerne les élections législatives, tant du côté du TGV que de l'opposition, les candidats ne sont pas encore officiellement désignés. En revanche, l'opposition ambitionne d'obtenir le plus grand nombre de sièges possibles à Tsimbazaza afin de briguer la majorité à l'Assemblée nationale, de jouer un rôle de contrepouvoir réel et d'influencer les grandes décisions, notamment la proposition des noms des candidats au poste de Premier ministre.

L'attente persiste quant aux dates des élections à venir, bien que les prévisions indiquent qu'elles devraient avoir lieu avant la fin du premier semestre de l'année. La Commission électorale nationale indépendante est censée annoncer ces dates.