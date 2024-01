Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Sem Jessica Davis Ba à Niangon Lokoua (Yopougon)

« A l'ambassade des États-Unis, nous travaillons surtout pour l'investissement dans le peuple, la paix et la prospérité. Nous commençons toujours avec le peuple. Si le peuple est en bonne santé, si le peuple a ce à quoi il aspire, s'il a des opportunités de travail qui lui permettent de réaliser ses rêves, nous nous engageons à rêver avec lui ». Ces propos de son excellence Jessica Davis Ba, Ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire sont rapportés par le site fratmat.info. Elle les a tenu le samedi 20 janvier 2024, à Niangon Lokoua dans la commune de Yopougon, où elle a été faite citoyenne d'honneur par le peuple atchan de la localité.

Nommée Boti, elle est désormais membre de la génération Tchagba, de la catégorie Djéhou, et fille de la grande famille du peuple atchan.

Selon nos confrères, Mme Ba a fait savoir à ses hôtes que pour rêver avec eux, elle est venue dans cette localité, afin d'explorer comment mieux investir dans le peuple de ce beau village. Jessica Davis Ba a souligné que son pays existe pour tisser des liens, et pour la paix dans un monde miné par des crises. Mais pas en Côte d'Ivoire. « Ici, nous avons la paix. C'est lorsque les peuples sont forts que nous avons la paix et la prospérité », a-t-elle déclaré.

Elle a dit être témoin de l'unité dans la diversité des populations de ce village. L'unité dans la diversité de foi des personnes qui y vivent. Elle a aussi salué la chefferie, constituée de personnes incarnant la sagesse. « Il y a plusieurs personnes ressources dans ce village, et c'est notre devoir d'apprendre d'eux », a-t-elle indiqué. Avant de saluer la présence d'autres citoyens américains venus se joindre à eux pour célébrer la tradition, les liens entre deux pays et deux peuples.

L'ambassadeur a, par ailleurs, salué la présence de celui qu'elle appelle « une légende » : Georges Taï Benson, et son ami Benoît Brown Kamena, promoteur de l'ex-Eden City, de la Baie des milliardaires et de Brownville, à l'île Boulay, qui l'a introduit dans cette région, et qui a, selon elle, fait la connexion depuis des décennies entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire.

Jessica Davis a ajouté que le lundi 22 janvier est un grand jour pour elle. A cause du passage en Côte d'Ivoire hier du Secrétaire d'État Américain, dans le cadre d'une tournée africaine. « La première visite d'un secrétaire d'État américain depuis 2012. C'est une grande période de l'amitié entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire », estime-t-elle.

Nanan Bogui Josué, le chef de Niangon Lokoua, s'est réjoui de l'honneur que lui a fait par l'ambassadeur en venant dans son village. « Un gros village qui n'a pas de bitume, ça fait grincer les dents. Un village de canton qui a un hôpital sans groupe électrogène. Lorsqu'il y a coupure de courant pendant qu'une femme accouche, les sages femmes sont obligées de prendre une torche... »

Aussi le chef de ce village a-t-il salué cette grande dame avec respect, en déclarant : « Nous voulons marcher à côté des grands pays, des baobabs. Je rends hommage à cette grande dame qui a un programme chargé, et qui a accepté de fouler le sol de Niangon Lokoua, la terre promise, la terre d'hospitalité ». En homme de foi, il a avoué que ses projets aboutiront, et surtout que les doléances qu'il présentera à son hôte en aparté, connaitront un heureux aboutissement.

Quant à Benoît Brown qui a guidé les pas de l'ambassadeur à Niangon Lokoua, il a rappelé avoir passé une partie de sa vie aux États-Unis d'Amérique, où le Président Félix Houphouët-Boigny l'a découvert en 1973 et l'a fait entrer en Côte d'Ivoire, après l'obtention de son diplôme à l'Académie de management des transports et du trafic de New-York. C'est en 1975 que le Président Houphouët m'a installé à l'île Boulay.

Benoît Brown a rappelé à ce propos qu'il a été le premier opérateur économique du tourisme et de l'hôtellerie à avoir été installé sur cette magnifique île. « C'est moi qui ai développé et fait connaître ce paradis terrestre au monde entier avec mon complexe hôtelier Eden City et la Baie des milliardaires dont je suis le promoteur », a-t-il confié.

Il a rappelé que pour avoir donné un coup d'accélérateur au tourisme ivoirien, le Président Félix Houphouët-Boigny l'a fait décorer chevalier de l'ordre du Mérite Ivoirien le 11 février 1992. Et le 20 décembre 2023, il a été honoré par l'État de Côte d'Ivoire qui lui a décerné le Prix spécial du pionnier de l'hôtellerie.