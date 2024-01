Ile Maurice: Météo Maurice annonce de la pluie et des orages

Candice, elle ne sera pas candide. Déjà à hier matin, la station météorologique de Vacoas prévoyait de fortes pluies avec des orages et du vent. «Il est strictement déconseillé de prendre la mer, même dans le lagon. Le vent de 25 km/h augmentera graduellement et il sera accompagné de rafales de 65 km/h. Le temps sera mauvais», a déclaré un prévisionniste. La station a mis les îIes Maurice et Rodrigues en alerte cyclonique 1 durant la matinée d'hier, alors qu'aucune tempête n'a été formée et nommée. Elle a ensuite placé Maurice en classe 2 dans l'après-midi d'hier.

D'après les prévisions de la station météorologique, la zone de basse pression évoluant dans la région d'Agaléga commençait à montrer des signes d'intensification durant l'après-midi de lundi. La pression atmosphérique a entamé une baisse. C'est le signe que le système se «creuse». La météo mauricienne pense qu'elle sera une tempête tropicale modérée pendant la première partie de la matinée d'aujourd'hui. Elle sera ainsi nommée Candice.

La météo de Vacoas a préféré jouer la prudence en raison de la proximité d'une vaste zone dépressionnaire, s'étendant entre Madagascar et l'est de Diego Garcia, avec des nuages orageux et des basses pressions. L'une d'entre elles, qui évolue au nord des Mascareignes, devrait s'intensifier en tempête tropicale modérée. C'est en raison de sa proximité avec les îles habitées que Météo Maurice a pris l'initiative de placer l'île Rodrigues et l'île Maurice en alerte cyclonique. De plus, ce n'est pas la première fois que Météo Maurice place le pays en alerte cyclonique avant même que la tempête ne porte un nom. Quand une perturbation tropicale est formée près des terres habitées dans cette région de l'océan Indien, les météorologues placent les îles en état d'alerte. Il y a eu le cas d'Edilson en 2014, par exemple.

Tempête de mousson

D'ailleurs, à 16 heures hier après-midi, la basse pression était centrée à 430 kilomètres de Maurice et elle se déplaçait vers le sud-sud-est. Elle devrait prendre par la suite une direction sud-ouest à partir d'aujourd'hui. C'est cette trajectoire qui l'emmènerait dans les parages de Maurice. D'ailleurs, d'après les modèles numériques, à tout moment, une tempête pourrait prendre naissance à environ à 500 kilomètres dans la région nord de Maurice. Les indications démontrent que ce serait une tempête de mousson avec beaucoup de pluie autour du centre. De plus, en raison de sa grande taille, elle ne pourrait pas rapidement s'intensifier pour devenir un cyclone tropical comme cela a été le cas avec Belal. Les tempêtes d'un grand diamètre prennent du temps pour s'intensifier et elles doivent parcourir une longue distance sur les eaux chaudes pour arriver à la catégorie de cyclone. Candice pourrait être une forte tempête tropicale quand son centre passera près de Maurice entre mercredi et jeudi.

Hier, les différents modèles numériques prévoyaient que la tempête passerait à l'est de Maurice. Toutefois, les prévisions pourraient changer. Le Joint Typhoon Warning Centre et le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France ont commencé à le suivre dans l'après-midi.