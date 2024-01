Ile Maurice: Aucune mesure prise à Port-Louis face à l'approche de la tempête

Sept jours à peine après le passage dévastateur du cyclone Belal, le pays est de nouveau en alerte cyclonique. La semaine précédente avait été marquée par une situation chaotique, avec des pluies abondantes provoquant des inondations, en particulier dans la ville de Port-Louis, qui a été fortement touchée. En quelques heures, les routes étaient submergées, et plus d'une centaine de véhicules ont subi des dommages.

Alors que le cyclone Candice menace d'apporter des pluies encore plus intenses que Belal, les habitants de Port-Louis s'interrogent sur les mesures prises par le lord-maire, Mamode Isoop Nujurally, pour assurer leur sécurité et celle des employés de la capitale. Ils craignent particulièrement les risques d'inondations et d'obstruction de drains par des déchets, entraînant ainsi une nouvelle montée des eaux.

L'express a contacté le Lordmaire. Ce dernier a confirmé que jusqu'à hier, aucune mesure préventive n'avait été mise en place. Il a expliqué que «les centres de refuge sont prêts à accueillir les personnes dans le besoin, avec des repas disponibles. Aucune route n'est actuellement fermée et les activités se poursuivent normalement. En cas de menace d'inondation, les autorités, en étroite collaboration avec la police et la municipalité de Port-Louis, détermineront les actions à prendre, y compris la possible fermeture de certaines routes. Pour l'instant, aucune décision n'a été arrêtée», a précisé Mamode Isoop Nujurally.