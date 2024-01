Congo-Kinshasa: Tanganyika - Des miliciens imposent à la population un agenda de travail et un type de repas pour chaque jour

La société civile de Moba dénonce les « mesures impopulaires » prises par des miliciens dénommés « Eléments d'autodéfense ».

Selon cette structure citoyenne, ces miliciens interdisent à la population de la chefferie Kansabala de travailler et de ne pas manger les feuilles de manioc chaque jeudi.

D'après Leon Tabu Pesa, porte-parole de la société civile de Moba, cette mesure est inadmissible. Parce que, indique-t-il, la population doit vaquer librement à ses occupations.

Il demande ainsi aux autorités d'intervenir pour faire cesser cette violation des droits de l'homme :

« Il y a une mesure qui a été édictée par les auto-défenses dans la chefferie Kansabala dans certains groupements et même certains villages tels que Kampinda, Muhusi, Kidumu selon laquelle on ne doit pas travailler chaque jeudi et que personne ne doit manger du pondu, communément appelé sombe ici chez nous. Alors en tant que coordonnateur de la société civile nous condamnons très fortement cette mesure ».

Il rappelle qu'auparavant, certaines mesures étaient édictées par les chefs coutumiers pour des cérémonies ancestrales mais présentement il n'y a aucune raison qui puisse justifier l'observance de ces mesures.

« Celui qui ne respecte pas cette mesure est en train d'être soumis à des amandes voire à des tortures. On ligote les gens on fouette celui qui ne respecte pas cette mesure. C'est le Gouvernement qui doit édicter des mesures, qu'on laisse la population vaquer librement à ses occupations surtout que nous sommes pendant la période culturale, qu'on cultive du lundi au dimanche si on le veut bien », conclut Leon Tabu Pesa.

L'administrateur du territoire de Moba annonce que des mesures sont déjà prises pour contrer les désordres orchestrés par ces hors-la-loi.

Pour sa part, le communicateur des FARDC dans le Tanganyika rapporte que l'armée ne reconnaît pas la présence d'une quelconque milice sur toute l'étendue de la province.