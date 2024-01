Madagascar: Tennis de table - Jeux africains - Onze locaux disputent le test de sélection ** Luciano Randrianatoandro est en tête de liste des prétendants.

Quatre tickets en jeu pour les locaux. La fédération malgache de tennis de table va procéder à la sélection des porte-fanions malgaches en vue de la 13e édition des jeux africains. Ce rendez-vous continental se déroulera du 8 au 23 mars à Accra, capitale ghanéenne. L'instance nationale de la discipline organisera le 5 février un tournoi de sélection des six mieux classés chez les garçons et les cinq meilleures chez les filles, outre les champion et championne en titre à l'issue du dernier championnat de Madagascar en fin décembre à Toamasina.

Ces champions en tire en l'occurrence Riva Rakotoarisoa et Océane Ranto Rakotondrazaka sont sélectionnés d'office. Les six pongistes convoqués pour disputer le test de sélection sont en l'occurrence Luciano, Rhandy, Takko, Narindra, Lino et Miora. Et du côté des filles il y a Harena, Santatra, Fitia, Irinah et Rojo. «Une place chez les garçons et une autre pour les filles sont en jeu pour les locaux outre les deux tickets déjà ravis par les champions nationaux en titre» explique le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa.

Quatre locaux, deux garçons et deux filles formeront donc la sélection nationale et quatre autres places pour les expatriés dont la liste finale sera bouclée prochainement. Les locaux sélectionnés entameront le regroupement une semaine après le test.