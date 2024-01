Madagascar: Volleyball - Championnat des clubs zone 7 - Au moins six clubs représentent Madagascar

La Grande ile abrite la 28e édition du Championnat des clubs de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) zone 7. La joute régionale s'étalera du 24 février au 2 mars, à Antananarivo.

Trois sites de compétition recevront les matches, en l'occurrence la grande salle et la petite salle du Palais des sports Mahamasina ainsi que le gymnase d'Ankorondrano. Le gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha sera dédié aux entraînements. Seize équipes masculines et seize féminines, championnes et vice-championnes des iles de l'océan Indien, disputeront ce sommet zonal. Cette compétition concerne les Comores, Maurice, les Seychelles, La Réunion, Mayotte et Madagascar.

Six équipes-quatre féminines et deux masculines- sont déjà engagées pour le moment. Chez les hommes, la Grande ile sera représentée par le club de la Gendarmerie nationale de volleyball (GNVB) et l'Akany Sambatra d'Itaosy (Asi), respectivement champion et vice-champion de Madagascar.

Participation massive

Du côté des filles, le pays hôte alignera le champion en titre, GNVB, son dauphin Stef'Auto et les deux demi-finalistes, Asi et Squad. «Nous avons pu rajouter deux équipes féminines puisque les Comores n'ont pas engagé les leurs», explique le secrétaire général de la Fédération malgache de volleyball, Hajatiana Raharinjoelina

%

«La date limite d'engagement a été le 15 janvier, mais nous attendons encore la liste officielle de la CAVB», souligne le SG de la Fédération. De plus, les Seychelles n'ont jusqu'ici engagé qu'une seule équipe. Dans ce cas, le pays organisateur pourra encore intégrer d'autres clubs. Le GVBF de Farafangana et Cosfa, demi-finalistes du championnat national, sont donc en liste d'attente.

Concernant la formule de compétition, les seize équipes engagées seront réparties en quatre poules de quatre et les deux mieux classées de chaque poule accéderont en quarts de finale, et ainsi de suite. Madagascar a été représenté, par trois clubs, lors de la précédente édition à Maurice, en mars 2023.

La formation féminine de GNVB a terminé au pied du podium, derrière Quatre-Bornes de Maurice, équipe championne, son dauphin Anse Royale des Seychelles, et Saint-Denis Volleyball. Stef'auto est sorti du tournoi dès la phase de groupe, comme c'est aussi le cas de l'équipe masculine de la gendarmerie. Chez les hommes, le titre est revenu au club réunionnais, Tampon Gecko volleyball sport, qui a défait en finale l'Olympique Montagne Goyave.