Madagascar: Agribusiness - Les investissements des PME sollicités

Une autre voie vers la facilitation des investissements. Les entreprises opérant dans le domaine de l'Agribusiness se verront désormais appuyées à travers le projet de Pôles intégrés de croissance 3 (PIC 3).

Un appel à projets d'investissements privés dans l'Agribusiness a été lancé dans l'optique de « soutenir la reprise et la croissance des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat ». Le ministère de l'Agriculture et de l'élevage emboîte ainsi le pas pour stimuler la croissance de l'entrepreneuriat qui n'est pas encore exploité à son plein potentiel. « Madagascar Business and Investment Facilitation », MBIF, est un projet qui vise justement à booster le poids des investissements.

À en croire le département en charge de l'Agriculture, cette initiative sera lancée dans différentes régions de la Grande île avec plus ou moins des résultats attendus qui dépendent des besoins spécifiques de chaque région. Le programme consiste à allouer, sur une base compétitive, des fonds de contrepartie destinés à soutenir des projets d'investissements privés structurants dans le secteur de l'Agribusiness dans les zones d'intervention du PIC 3. Les ramifications du projet sont diverses, cela va de la transformation de produits comme le cacao, le miel, les huiles essentielles et des produits de rente plus classiques comme le girofle. Bref, différents secteurs d'activités qui ont été priorisés suivant les besoins spécifiques de neuf régions hélées par le projet PIC 3.

Les financements, dont bénéficieront les petites et moyennes entreprises éligibles à ce projet d'investissement privé, seront des financements en contrepartie. Comme l'explique Ladislas Adrien Rakotondrazaka, coordonateur national du projet PIC 3, « ce seront les producteurs qui seront appuyés à travers ces financements pour augmenter le rendement. Les fonds nécessaires pour financer les activités des entreprises seront, quant à eux, alimentés par celles-ci. Les financements seront donc plus axés sur les investissements se rapprochant des secteurs publics et semi-publics », explique-t-il lors de la restitution des projets éligibles au projet MBIF. Par rapport à ces activités, le ministère de l'agriculture précise que « le montant minimum de financement apporté par le Projet PIC est de USD 50 000. Le plafond qui peut être accordé à un projet donné est de 450 000 dollars», indique-t-on.