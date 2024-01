Madagascar: AFICIA MusicC Awards - Anisha Jo remporte le Projet Coup de Coeur

Hier, les Aficia Music Awards ont dévoilé les vainqueurs dans neuf catégories pour cette deuxième édition, suite aux votes du public, couronnant Anisha Jo comme la gagnante dans la catégorie «Projet Coup de Coeur de la rédaction» avec un taux de vote de 81%.

Après son triomphe à la Star Academy 2022, Anisha Jo, l'artiste talentueuse originaire de Madagascar, a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès en étant couronnée grande gagnante de la deuxième édition des Aficia Music Awards. Elle a remporté la prestigieuse catégorie «Projet Coup de Coeur de la rédaction» face à la chanteuse française Philippine Zadéo, comme l'a annoncé l'organisateur, hier, sur Instagram.

Cette catégorie met en lumière les projets les plus marquants de l'année, sélectionnés par la rédaction en fonction de leur originalité et de leur impact artistique. Anisha Jo a été sélectionnée pour son premier album, intitulé «Lumière», sorti en novembre de l'année dernière. L'album comprend plus de treize titres, dont une pièce en malgache intitulée « Irery ». Elle a rivalisé en finale avec l'album de Philippine Zadéo, «Par fierté», sorti en septembre.

Les résultats ont été déterminés par un vote en ligne, avec Anisha Jo recueillant une impressionnante majorité de 81% des votes sur Instagram, tandis que Philippine Zadéo a obtenu 19%. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci aux organisateurs et bravo à tous les artistes qui ont remporté cette récompense. Merci à la Lumière qui m'a guidée et merci à toutes les âmes que j'ai rencontrées », partage Anisha Jo sur son compte Instagram, exprimant sa gratitude envers ses soutiens et ses pairs.

%

Brillante

La deuxième édition des Aficia Music Awards a mis en lumière plus de quatre-vingts artistes répartis dans neuf catégories. Les lauréats dans chaque catégorie incluent Loïc Nottet pour l'Artiste pop masculin francophone, Santa pour l'Artiste pop féminine francophone, Bekar pour l'Artiste urbain francophone, Trinix pour l'Artiste électro francophone, Kyo & Coeur de Pirate pour la Collaboration francophone, 47Ter pour le Groupe francophone de l'année, Anisha Jo pour le Projet Coup de Coeur de la rédaction, Louis Albi pour la Révélation francophone et Les Déferlantes pour le Festival français de l'année.

La remise des trophées «Aficia Music Awards» est prévue débuter à partir du 24 janvier, soit par une livraison directe chez les lauréats, soit par le biais de leurs équipes. Anisha Jo continue de briller dans le monde de la musique, portant haut les couleurs de Madagascar, et s'impose comme une artiste incontournable, notamment en Europe. Elle se prépare à présenter son deuxième spectacle le 26 mars 2024 à l'Alhambra Paris, où elle continuera à promouvoir son album «Lumière».