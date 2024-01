Afrique: Aidez-nous à rendre les réseaux sociaux plus sûrs

communiqué de presse

Le Brief du Jour du 23 janvier 2024

Dans certains pays, des services gouvernementaux utilisent les réseaux sociaux pour harceler, tromper et piéger des personnes innocentes. Ce ciblage en ligne a des conséquences désastreuses dans le monde réel, telles que des emprisonnements injustifiés et des actes de torture.

On pourrait penser que les entreprises de réseaux sociaux voudraient à tout prix éviter que cela ne se produise, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas.

Human Rights Watch a documenté la façon dont, dans cinq pays - l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Tunisie - les forces de sécurité utilisent les plateformes de réseaux sociaux pour cibler les personnes LGBT en ligne, qui subissent ensuite de sinistres conséquences. Nous avons examiné l'utilisation par les agents de l'État de deux plateformes en particulier : Facebook et Instagram, toutes deux détenues par Meta, la plus grande entreprise de réseaux sociaux au monde.

Nous avons déjà abordé ce sujet : des personnes LGBT sont harcelées, subissent du doxxing, voient leur identité de genre ou leur orientation sexuelle révélées et sont maltraitées sur Facebook et Instagram. Dans tous ces cas, Meta n'a pas répondu aux plaintes ou a déclaré que le contenu ne violait pas ses politiques, et le contenu est resté en ligne.

Les politiques et les règles de Meta interdisent de nombreuses formes d'abus en ligne, mais l'entreprise n'applique pas toujours ces règles de manière cohérente sur ses plateformes. Meta peut - et doit - faire mieux. Elle peut - et doit - rendre ses réseaux sociaux sûrs pour les utilisateurs LGBT au Moyen-Orient et partout ailleurs.

Pour attirer l'attention sur ce problème et, espérons-le, faire évoluer Meta dans une direction plus positive, nous nous sommes associés à des organisations partenaires pour lancer une nouvelle campagne : #SecureOurSocials.

Je tiens à être clair : la racine ultime du problème ici, ce sont les gouvernements abusifs. Ce sont les gouvernements qui ont avant tout le devoir de protéger les droits humains partout dans le monde. Les gouvernements du Moyen-Orient devraient respecter et protéger les droits des personnes LGBT au lieu de criminaliser leur expression et de les cibler en ligne.

Mais les entreprises de réseaux sociaux ont également la responsabilité de respecter les droits humains, notamment les droits à la non-discrimination, à la vie privée et à la liberté d'expression. Toutes les entreprises ont le devoir d'identifier et de traiter les impacts sur les droits humains découlant de leurs produits et services.

Partout, les réseaux sociaux devraient être un outil permettant aux gens de communiquer et de se connecter. Ils ne devraient jamais engendrer des conséquences telles que la torture par la police.

Si vous êtes d'accord, je vous encourage à rejoindre la campagne #SecureOurSocials, et à nous aider à attirer l'attention sur cette question importante : agissez maintenant.

