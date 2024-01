Tunisie: Sidi Bouzid-Elections locales - Les deux candidats à Remilia oeuvreront pour le développement de l'agriculture

SIDI Bouzid — Les deux candidats de la circonscription Remilia dans la délégation de Souk Jedid (gouvernorat de Sidi Bouzid), Abdelwaheb Dahri et Mahmoud Sakhri, sont en lice pour le deuxième tour des élections locales.

Ces prétendants, vainqueurs au premier tour, respectivement, avec 375 voix et 309 voix expriment leur intérêt commun pour le développement de l'agriculture.

Abdelwaheb Dahri promet d'adopter une nouvelle approche pour parvenir à l'autosuffisance en céréales et fourrages, de valoriser l'utilisation de l'énérgie soclaire dans les secteurs agricole et industriel et d'oeuvrer à l'octroi de crédits aux agriculteurs et à la création d'un marché de gros dans la région.

Ses promesses concernent, aussi, l'amélioration des services de soins et l'aménagement d'un centre sportif et culturel pour les jeunes de la région.

Pour Mahmoud Sakhri, il propose un programme basé sur la promotion de l'agriculture, l'aménagement des pistes rurales et la réhabiliation de la zone irriguée à El Hjar et Goulebd, outre l'attribution de petits crédits aux jeunes sans emploi et la création d'espaces de loisirs pour enfants.