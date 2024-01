Tunisie: De nouvelles normes européennes pour garantir la qualité de l'eau potable

Bruxelles, 23/01/2024 — La Commission européenne a adopté, mardi, de nouvelles normes minimales en matière d'hygiène en vue de garantir la qualité et la sûreté de l'eau potable, a indiqué l'Exécutif européen.

Ces nouvelles normes, qui portent sur les matériaux et produits entrant en contact avec l'eau potable, doivent s'appliquer à partir du 31 décembre 2026 aux matériaux et produits utilisés dans les nouvelles installations, ou lorsque des installations plus anciennes sont rénovées ou réparées, a précisé la Commission dans un communiqué.

Ces normes sont à même d'empêcher la croissance microbienne et de réduire le risque de lixiviation de substances nocives dans l'eau potable, a-t-on expliqué.

Les nouvelles règles s'appliqueront aux matériaux et produits destinés à être utilisés dans les nouvelles installations de captage, de traitement, de stockage ou de distribution de l'eau, ou dans le cadre de travaux de réparation, comme par exemple pour les tuyaux d'alimentation, les vannes, les pompes, les compteurs d'eau, les raccords et les robinets.

Il s'agit d'améliorer la qualité de l'eau potable et réduire la charge administrative pour les entreprises qui fabriquent les matériaux et produits concernés, ainsi que pour les autorités nationales chargées de contrôler la conformité de ces produits, a affirmé l'Exécutif européen.

Jusqu'à présent, il y avait peu d'harmonisation à l'échelle de l'UE, et les producteurs étaient obligés de demander des autorisations différentes dans chaque État membre où ils souhaitaient vendre leurs produits.

Les matériaux et produits conformes aux nouvelles normes de l'UE recevront une déclaration de conformité et un marquage spécifiques à l'UE. Le produit pourra donc être vendu dans toute l'UE sans aucune restriction liée à d'éventuelles préoccupations en matière de santé publique ou d'environnement.

"L'eau potable propre constitue un droit de l'homme. Les nouvelles normes élevées de protection de la santé et de l'environnement que nous proposons aujourd'hui garantiront que les matériaux et produits en contact avec l'eau soient de plus en plus exempts de substances toxiques", a déclaré, à cette occasion, le commissaire européen à l'environnement, à la pêche et aux océans, Virginijus Sinkevicius.