Cote d'Ivoire: À Abidjan, le secrétaire d'État américain Antony Blinken renforce la coopération antiterroriste

Le secrétaire d'État américain a entamé lundi 22 janvier une visite d'une semaine en Afrique de l'Ouest pour assurer notamment le suivi des promesses engagées lors du Sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Après une première étape au Cap-Vert, Antony Blinken est ce mardi en Côte d'Ivoire.

Après avoir assisté à la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, Antony Blinken a été reçu ce mardi matin par Alassane Ouattara. L'entretien entre le chef de la diplomatique américaine et le président ivoirien a duré un peu plus d'une heure. Il a permis de passer en revue les relations bilatérales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a parlé de « convergence de vues » concernant la sous-région : « Nous sommes d'accord que certains pays doivent avancer vers la démocratie », a souligné Alassane Ouattara, allusion aux régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

De son côté, Antony Blinken a mis en avant une approche différente, promouvant « un travail avec les communautés ». « Il faut les écouter et comprendre leurs besoins », a-t-il affirmé. Au sujet de la Côte d'Ivoire, les États-Unis manifestent leur soutien pour l'organisation d'élections libres et équitables en 2025.

45 millions de dollars de plus contre le terrorisme

Alassane Ouattara a également remercié l'aide fournie par les États-Unis en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Car la Côte d'Ivoire est un partenaire important pour les États-Unis. Sur le plan sécuritaire, Antony Blinken a annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer avec de nouveaux fonds, soit 45 millions de dollars, pour aider la Côte d'Ivoire et ses pays voisins à « promouvoir la stabilité face aux menaces régionales », lit-on dans un communiqué. Cela en plus du montant du soutien de Washington en direction des pays côtiers depuis 2022, à hauteur de 300 millions de dollars. « Les États-Unis veulent se positionner dans les États côtiers, pour endiguer l'avancée des partenaires russes dans cette zone », explique un expert.

Alassane Ouattara et Antony Blinken ont tous les deux eu un mot d'encouragement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont perdu lundi face à la Guinée équatoriale lors du match de la CAN. Car dès son arrivée, le secrétaire d'État Antony Blinken s'est rendu au stade d'Ebimpé pour assister au match. Une manière, pour lui, de donner une tournure « positive » à son déplacement. « Découragement n'est pas ivoirien », a affirmé Alassane Ouattara. Antony Blinken a souligné de son côté que « l'équipe est encore jeune, avec énormément de talent ».

La visite d'Antony Blinken intervient quelques jours seulement après la tournée africaine de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a notamment salué la hausse des échanges commerciaux entre les deux pays.