Ethiopie: Les directeurs généraux du NORAD et de l'ASDI soulignent l'importance stratégique de l'Éthiopie

<strong>Addis Ababa — La ministre Les directeurs généraux du NORAD et de l'ASDI soulignent l'importance stratégique de l'Éthiopie des finances, Semereta Sewasew, a consulté Bård Vegard et Jakob Granit, directeurs généraux de l'Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) et de l'Agence suédoise de coopération au développement international (Sida), respectivement.

Le ministère des finances a déclaré dans un communiqué que l'Éthiopie et la Norvège, dont les relations diplomatiques remontent à 1947, partagent des intérêts communs, notamment la paix, la sécurité, le changement climatique, la gestion des migrations, le développement durable, l'égalité des sexes, l'éducation et la promotion du secteur privé.

Le financement de base de la Norvège dépasse 100 millions USD par an, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

La partie éthiopienne a exprimé son engagement dans la lutte contre le changement climatique et a particulièrement apprécié le soutien du peuple et du gouvernement norvégiens dans nos efforts pour réaliser un développement économique à faible émission et résistant au climat.

L'Éthiopie et la Suède, qui célèbrent 70 ans de partenariat diplomatique, collaborent dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie, de l'environnement, du développement économique et des sociétés pacifiques. Le soutien de l'ASDI à l'Éthiopie pour la période 2022/23 s'élève à 72 millions d'USD, tant pour le développement que pour les besoins humanitaires.

Le ministre d'État a accueilli chaleureusement les deux délégués et a souligné les réformes économiques en cours, les efforts humanitaires et de développement de la paix, exprimant sa gratitude pour le soutien des pays.

L'importance des synergies pour relever des défis complexes et le potentiel de l'Éthiopie en tant que modèle pour le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix (HDP) ont été soulignés.

