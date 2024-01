Afrique: Les nations sont invitées à donner la priorité à la mise en oeuvre de l'AfCFTA

<strong>Addis Ababa — L'Afrique renouvelle son appel à l'action alors que des experts et des représentants gouvernementaux se réunissent pour discuter de l'utilisation de stratégies nationales et régionales pour une mise en oeuvre efficace de l'Accord de libre-échange continental africain (ALECA).

Une conférence, organisée par la CEA en partenariat avec le Secrétariat de l'ALECA et le PNUD sous le titre "Stratégies de mise en oeuvre de l'ALECA : Vers une communauté d'apprentissage par les pairs", a eu lieu à Nairobi, au Kenya.

S'exprimant lors de la conférence, Stephen Karingi, directeur de l'intégration régionale et du commerce à la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a souligné le potentiel de transformation de l'AfCFTA pour le continent.

"L'AfCFTA promet à notre continent de surmonter l'héritage colonial de petits marchés fragmentés et de les remplacer par un marché unique de plus de 1,4 milliard de personnes avec un PIB collectif proche de 3 000 milliards de dollars", a déclaré M. Karingi.

Il a toutefois souligné que la réalisation de cette promesse dépendait de la mise en oeuvre effective des engagements pris par les États parties à l'AfCFTA.

M. Karingi a appelé les États parties à l'AfCFTA à adopter une approche urgente et accélérée de la mise en oeuvre des stratégies de l'AfCFTA, notant que "la mise en oeuvre est avant tout une responsabilité nationale : "La mise en oeuvre est avant tout une responsabilité nationale.

Par conséquent, les gouvernements doivent également être prêts à financer les politiques et les investissements complémentaires, en particulier à partir des ressources nationales, pour assurer son succès."

Ceci, a-t-il ajouté, favorisera "la diversification tant souhaitée des économies africaines, créant une résilience pour résister aux chocs économiques, sanitaires et de sécurité alimentaire".

La CEA a aidé plus de 30 pays et deux communautés économiques régionales (CER) à élaborer et à valider leurs stratégies nationales/régionales de mise en oeuvre de l'AfCFTA. Quatre autres pays et trois CER sont à un stade avancé de l'élaboration de leurs stratégies avec le soutien de la CEA, tandis que 13 autres sont à un stade précoce du processus.

Le commissaire de l'Union africaine chargé du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux, Albert Muchanga, a décrit l'AfCFTA comme une "rampe de lancement" pour une intégration continentale plus profonde. Il a envisagé la conférence comme une plateforme permettant d'accélérer l'innovation politique et de faciliter le dialogue sur les flux d'investissement vers l'Afrique.

La conférence s'est achevée sur un accord unanime visant à sensibiliser le secteur privé à l'AfCFTA, en impliquant davantage de PME, de femmes et de jeunes.

L'engagement est clair : impliquer systématiquement le secteur privé dans l'élaboration de la stratégie de l'AfCFTA, afin de garantir une approche globale de la transformation économique du continent.

Les stratégies de mise en oeuvre de l'AfCFTA jouent un rôle crucial dans la traduction des engagements continentaux en lois, réglementations et processus administratifs nationaux, en fournissant des lignes directrices pratiques et des feuilles de route pour débloquer les opportunités émergentes sur le marché africain intégré.