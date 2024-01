Ile Maurice: Le procès contre Geeanchand Dewdanee en attente depuis 13 ans

Le procès intenté à Geeanchand Dewdanee pour le délit de corruption d'un agent public devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire est loin d'être terminé. On reproche au prévenu d'avoir tenté de soudoyer un policier, le 1eᣴ avril 2011, en lui remettant un billet de Rs 200.

Treize ans plus tard, les témoignages que Geeanchand Dewdanee a faits devant un autre tribunal ont été jugés inadmissibles. Au cours de l'audience d'hier, qui s'est déroulée en à peine une trentaine de minutes, un seul témoin a été convoqué, et l'affaire a été renvoyée au 1eᣴ mars, prolongeant ainsi la durée du procès.

L'avocat de la défense, Me Neil Pillay, a tenté de présenter des déclarations antérieures de Dewdanee devant un autre tribunal afin de mettre en lumière des contradictions dans le dossier de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Cependant, la demande a été rejetée par le magistrat Alvin Joypaul, qui a estimé que ces témoignages, datant de 13 ans, risquaient de détourner l'attention des faits pertinents.

Les faits reprochés remontent au 1eᣴ avril 2011, à Queen Street, Port-Louis, où Geeanchand Dewdanee, en tant que Leading Hand au ministère des Infrastructures publiques, aurait tenté de corrompre un policier. Il fait face à une accusation formelle de corruption d'agent public en vertu de l'article 5 (1) (a) (2) de la Prevention of Corruption Act. Dewdanee a plaidé non coupable, affirmant que la somme de Rs 200 se trouvait dans son permis de conduire. En revanche, le policier maintient que Dewdanee a sorti le billet de sa poche. Treize ans après les événements présumés, cette affaire demeure en suspens, marquée par une prolongation persistante, alors que plus d'une vingtaine de témoins restent à être entendus.

Au début du procès, Geeanchand Dewdanee, dont l'accusation provisoire de trafic de drogue avait été levée en 2020, avait déposé une motion demandant que le procès soit abandonné, évoquant des raisons de santé. Toutefois, le représentant légal de l'ICAC, Me Atish Roopchand, avait décidé que Dewdanee ne serait pas examiné par un panel de médecins, et l'audition des témoins avait ainsi commencé. Geeanchand Dewdanee nie toutes les charges retenues contre lui et plaide non coupable.