Afrique de l'Est: Beach volley - Les paires mauriciennes valident leur ticket pour le Ghana

Les deux paires mauriciennes ont validé leur ticket pour les 13eᣵ Jeux d'Afrique. Ce mardi sur la plage d'Itsandra à Moroni aux Comores, Natacha Rigobert-Liza Bonne et David Carcasse-Gilbert Alfred ont battu leurs adversaires comoriens comme c'était le cas la veille pour le tournoi qualificatif de la Continental Cup (Road to Paris 2024).

Natacha Rigobert et Liza Bonne ont été encore plus expéditives que lundi en l'emportant en deux sets, 21 points à 9 et 21 à 3 en seulement 26 minutes de jeu face à la paire comorienne composée de Nasrine Ahamada et Nadia Youssouf.

En masculin, nos compatriotes David Carcasse et Gilbert Alfred n'ont pas fait de détails non plus contre les Comoriens Mohamed Boukhary et Ahmed Satoul, en deux manches, 21-12 et 21-11. Un succès acquis en 34 minutes de jeu.

Gilbert Alfred (à g.), David Carcasse (à dr.) et l'entraîneur Eric Louise peuvent avoir le sourire. Le contrat est rempli.

Toutefois, les Comores sont également qualifiées pour les Jeux Africains dans les deux genres car il y a deux places qualificatives pour chaque zone de la Confédération Africaine de Volley-ball (CAVB).

Ce mercredi débute le tournoi zonal (zonal tour, round 1) qui verra aussi la participation des équipes de La Réunion.