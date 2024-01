Ile Maurice: Fundkiss affine son modèle et sa collaboration avec des investisseurs formels

Après avoir osé en 2019 démontrer qu'il est possible de satisfaire des besoins financiers des petites et moyennes entreprises (PME) en se dissociant des méthodes de prêts, surtout bancaires, Fundkiss franchit une nouvelle étape de son fonctionnement.

Les fruits de son alternative au financement traditionnel proposée tant aux entrepreneurs qu'aux investisseurs, observe son Chief Executive Officer, Paul Perrier, sont palpables grâce à l'opportunité d'obtenir des rendements solides, de diversifier son portefeuille avec une nouvelle classe d'actifs et de mitiger les risques.

C'est pour cela que Fundkiss refuse de se contenter des résultats des approches adoptées depuis 2019 et veut se donner les moyens de maximiser son potentiel. Ainsi, Paul Perrier résume les nouveaux objectifs de la société. «Les prochains axes de développement vont s'articuler autour de l'automatisation des opérations et de l'analyse crédit ainsi qu'un renforcement de la collaboration avec des investisseurs institutionnels.» Il explique ensuite la raison de cette nouvelle approche stratégique. «Le financement en ligne en est à ses débuts à Maurice. Cependant, Fundkiss est parvenue à démontrer qu'il était possible de financer les entreprises différemment au-delà des offres traditionnelles des banques et compagnies de leasing. Grâce à une proposition de valeur simple, nous avons réussi à attirer de nombreuses entreprises allant de la microentreprise à la grosse PME. Cela est possible grâce à la confiance de plus de 4 500 prêteurs particuliers avec une moyenne de Rs 43 106 prêtés par projet et des investisseurs institutionnels de premier plan tels que CIM Financial Services Ltd et IFCM Equity, qui se sont rapidement positionnés auprès de Fundkiss.»

Plus de Rs 400 m de prêts

Quels sont donc les facteurs qui ont incité la direction de Fundkiss à fixer son avenir sur cette nouvelle approche ? Amar Buhorah, Senior Investor Relations Manager, la définit. «La relation que nous avons développée avec nos investisseurs est fondée sur une confiance mutuelle. Nous organisons régulièrement des réunions avec cette communauté de clients. Nous travaillons constamment sur l'amélioration de notre analyse crédit afin de dénicher de bons projets pour nos investisseurs. Nous comptons recourir à plus de données pour rendre ce produit d'investissement l'un des meilleurs sur le marché.»

Ce nouveau programme de développement s'appuie sur des éléments qui n'ont pas laissé la direction de Fundkiss indifférente. La société a vu son approche adoptée par une importante marge d'hommes d'affaires. Exemple : le montant de ses prêts a dépassé les Rs 400 millions et le nombre de projets est de 433. Depuis son lancement, Fundkiss connaît une forte croissance du volume de ses prêts grâce à sa solution accessible et innovante. Ses services et son expertise attirent de plus en plus d'entreprises. Certaines sont d'ailleurs à plus de cinq financements sur la plateforme. La constante amélioration de ses services lui a permis de fidéliser et de développer son portefeuille clients.

Ce n'est donc pas un hasard si Fundkiss a cru bon de se doter d'une nouvelle stratégie de développement. Celle-ci repose sur des offres qui ont porté les fruits escomptés. Parmi ces offres, on note, entre autres, la possibilité pour les PME de bénéficier d'un plan de financement simple et rapide jusqu'à concurrence de Rs 5 millions pour tous types de besoins - trésorerie, stock, expansion, etc. ; un programme de remboursement fixé sur la durée du prêt ; la possibilité de n'honorer que le capital restant sans pénalités si l'entreprise emprunteuse démontre qu'elle peut effectuer un remboursement anticipé ; et l'option d'investissements proposés par Fundkiss sans frais supplémentaires.

La différence par rapport aux autres produits disponibles sur le marché repose sur l'accès direct sans frais à partir de Rs 5 000 à une classe d'actifs offerts dans un cadre transparent et rigoureux ; la possibilité d'évoluer sur une plateforme numérisée à 100 %. On peut ainsi s'inscrire ou prêter en quelques clics et suivre l'évolution de son projet/ investissement depuis un tableau de bord personnalisé. Amar Buhorah explique comment se fait la gestion des projets qui ont reçu le feu vert de la direction. «Pour chaque projet ainsi approuvé, dit-il, notre équipe se charge de préparer une page dédiée sur notre plateforme. Nous mettons l'accent sur le storytelling pour mettre en valeur chaque projet et séduire les investisseurs avec des projets divers et variés.»