Afrique: Sénégal - Guinée, ce mardi à 17h - Seule la défaite peut priver la première place aux «Lions»

La Guinée et le Sénégal vont s'affronter ce mardi à 17h au stade Charles Konan Banny dans le cadre de la 3e journée du groupe C. Un derby ouest africain attendu comme la finale de la poule C.

Le Sénégal qui n'a pas laissé la moindre chance à la Gambie (3-0) et au Cameroun (3-1) a empoché avec autorité le premier ticket qualificatif. Il reste désormais à assurer sa position de leader dans ce troisième et dernier match. Mais surtout réaliser le carton plein dans le groupe C. Dans cet élan, les hommes d'Aliou Cissé dégagent une grande sérénité avant leur retrouvaille avec le voisin Guinéen. Cette confrontation sera la quatrième entre les deux équipes en phase finale de Can. Après leurs deux premiers face à face lors des Can 1994 et 2006, toutes remportées par les Lions, les deux équipes s'étaient neutralisées (0-0) au stade Omnisports de Bafoussam du Cameroun dans le cadre de la deuxième journée du groupe B.

Malgré son malaise après le match contre le Cameroun, Aliou Cissé est sur pied pour mener encore les troupes. Il faut rappeler que pour cet ultime match de la phase de poule, le sélectionneur des Lions ne pourra pas compter sur son défenseur Abdou Diallo suspendu, ni sur son attaquant Abdallah Sima déclaré forfait pour le reste de la compétition. Il misera toutefois sur un éventail assez large de joueurs qui lui donne aujourd'hui la possibilité d'effectuer un turn-over. Une option qui lui permet de ménager certains de ces cadres en perspective des matchs à éliminatoires directs qui se profilent. L'équipe du Sénégal fera face à des Guinéens déterminés. Une sélection qui a d'entrée annoncé la couleur avec un match nul encourageant face au Cameroun (1-1). Elle a su enchaîner en battant la Gambie (1-0). Avec 4 points, il est donc bien parti pour composter son ticket pour les 8es de finale. Un nul suffira au bonheur des hommes de Kaba Diawara. Même en cas de défaite contre le Sénégal et une victoire du Cameroun, le Syli pourrait obtenir un des tickets offerts aux meilleurs troisièmes.

(Envoyés spécaux)