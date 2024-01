Afrique: Lions contre Sily national - La communauté guinéenne à Kaolack partagée

Kaolack — A moins de vingt-quatre heures du match devant opposer le Sénégal à la Guinée, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C de la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, les ressortissants guinéens établis à Kaolack (centre) sont pour la plupart partagés au sujet de ce derby entre leur pays d'origine et celui qui les accueille.

Si certains souhaitent une victoire du Sily national, d'autres considèrent qu'un résultat nul serait plus approprié et contribuerait à raffermir les liens fraternels entre la Guinée et le Sénégal.

Au marché central de la capitale du Saloum, rares sont les supporters du Sily qu'on peut voir portant le maillot de la Guinée. Les discussions ne portent pas sur ce match, mais plutôt sur les activités marchandes classiques. Une ambiance loin de l'effervescence suscitée par les derbys.

Dans cette ambiance ordinaire, plusieurs supporteurs guinéens rencontrés par un reporter de l'APS disent souhaiter que la rencontre devant opposer le Sénégal à la Guinée se termine par un »match nul ».

« Je supporte la Guinée certes, mais sur le plan sportif, le Sénégal dépasse de loin la Guinée notamment au niveau du jeu », analyse d'abord Ibrahima. « N'empêche que je prie pour un match nul qui permettra aux deux sélections ouest-africaines d'occuper les deux premières places de leur poule », ajoute ce boutiquier.

Les Sénégalais « ont beaucoup appris » des différentes CAN

Il signale avoir suivi toutes les rencontres de son pays dans cette CAN mais aussi celles du Sénégal. « Les sénégalais sont plus forts défensivement et offensivement », assène Ibrahima.

Mamadou, établi au Sénégal depuis quarante ans, estime que le Sénégal part favori. « L'équipe actuelle du Sénégal est la meilleure en Afrique. La Guinée ne peut pas rivaliser avec les +Lions de la Téranga+ », tranche ce commerçant-grossiste cinquantenaire, se disant supporteur des Lions, puisqu'il gagne sa vie au Sénégal, dit-il.

« Les Sénégalais, argumente Mamadou, ont beaucoup appris des différentes éditions de la CAN. Et quand on est dans le haut niveau, on refuse de perdre certains matches ».

Alpha, un vendeur de fruits, note que dans l'effectif de la Guinée, « seul Aguibou Camara brille », alors que « tous les joueurs sénégalais sont en forme ». Il ne se prononce pas plus que cela, mais répond quand même par un sourire à la pique d'un de ses amis sénégalais répond avec un sourire à un de ses amis sénégalais, qui lui lance : « Les lions vont vous humilier »

Mohamed Diallo, lui, ne doute pas et est plutôt du genre confiant. Ce fervent supporteur guinéen ne se cache pas et prédit que le Sily va battre les champions d'Afrique en titre par un but à zéro, et ce « dans les dernières minutes de la partie ».

Ce grossiste d'une trentaine d'années se dit « impatient » de suivre ce match devant opposer la Guinée au Sénégal, mardi, à partir de 17 heures, à Yamoussoukro.

« Les Sénégalais ne sont pas imbattables parce que c'est du football. Je pense que nos joueurs doivent juste y croire et on terminera premiers de notre poule », a déclaré Mohamed, établi à Kaolack depuis plusieurs années maintenant.

« La Guinée va remporter cette rencontre par 2 ou 3 buts à zéro », selon Amadou, un restaurateur guinéen basé à Kaolack.

« Dans la rue, tout monde nous interpelle pour avoir notre avis sur match. Cela montre l'hospitalité du peuple sénégalais et renseigne aussi sur le bon voisinage qu'il y a entre ces pays frères liés par l'histoire et la géographie. On doit continuer à préserver cela », lance-t-il.

Sur 47 matchs disputés, le Sénégal a battu la Guinée à 22 reprises, le Sily s'est imposé 13 fois, pour 12 matches nuls.

Ces statistiques sont loin de décourager le restaurateur. Les Sénégalais veulent surtout éviter l'Algérie, dit-il. « S'ils terminent premiers de la poule C, les Fennecs seront d'office leur adversaire ». Or, rappelle Amadou, l'Algérie a battu le Sénégal il y a « moins de trois mois ».