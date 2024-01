Sénégal: Diourbel /Lutte contre l'utilisation de médicaments de qualité inferieure - L'Arp se déploie dans la région

Un atelier de sensibilisation sur les missions de l'agence Sénégalaise de règlementation pharmaceutique a regroupé a la direction régionale de la santé l'ensemble des acteurs et professionnels du médicament. L'objectif est de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité à la population.

La prolifération de dépôts illégaux de pharmacie à Touba est préoccupante. Ces dépôts sont installés devant les hôpitaux au vu et au su de tout le monde. Plus de 300 dépôts ont été identifiés dans la cite religieuse par les professionnels du médicament contre 47 pharmacies légalement installées, près de 160 selon l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique.

Pour Dr Adiouma Diouf, le secrétaire général du regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel, il faut fermer ses dépôts : « c'est une activité illégale, illicite et très dangereuse parce que c'est la sante des populations qui est mise en jeu. Il y a la prolifération des maladies chroniques à Touba comme l'hypertension, le diabète et les insuffisances rénales.

Et cela est dû en grande partie à l'utilisation de ces médicaments de faible qualité au niveau de ces dépôts clandestins qui s'approvisionnent de façon clandestine. La création de l'Agence Sénégalaise de règlementation pharmaceutique depuis 2022 répond à cette préoccupation. Pour le Professeur Assane Dieng, le chef du service biologique et bio otologie et de la libération des lots au niveau de la Direction de contrôle de qualité de l'ARP, la loi a été votée en juin 2023. Dans cette loi, il est prévu toutes les prérogatives mais aussi des sanctions administratives ou pénales contre toute personne qui va exercer de façon illégale la pharmacie ».

Et d'ajouter : « la pharmaco vigilance est cruciale dans la promotion de la sécurité des patients mais aussi dans l'utilisation rationnelle des médicaments. Cette fonction était instituée par arrêté ministériel depuis 2009 et elle était mise en oeuvre à travers un système national. Elle est sous l'égide de l'ARP qui est dans un processus de redynamisation ».

Le chef Pharmacien de la PRA (Pharmacie régionale d'approvisionnement) de Diourbel, Dr Makhmadane Lo, magnifie la tenue de cette rencontre. « On est dans un contexte de circuit parallèle avec la vente illicite de médicaments. C'est le besoin de surveiller davantage les médicaments qui est encore plus accrue dans la région de Diourbel avec le contexte de Touba où les populations peuvent acquérir des médicaments dans des circuits qui ne garantissent pas la qualité et l'utilisation rationnelle. Ce qui peut découler de cela, ce sont des effets nocifs qui peuvent être dommageables pour la population ».

Et de poursuivre : « Donc, cette activité est extrêmement importante et vise à rendre plus sûr l'usage des médicaments par les populations ». Quatre pôles d'ARP seront créés prochainement à Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda.