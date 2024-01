Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Janvier 2024

Mali : Affaire EDM-SA- Un célèbre opérateur économique, un ex-ministre et plusieurs cadres placés sous mandat de dépôt

Après leurs gardes à vue au pôle économique et financier, la cour suprême a placé hier lundi un ancien ministre de l’énergie et de l’eau et plusieurs autres cadres sous mandat de dépôt. Selon certaines sources des opérateurs fournisseurs de carburants à l’Energie du Mali EDM ont été également placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, pour des écarts et blanchiment d’argent. Parmi eux, le célèbre Mama Lah et un autre. L’ex-ministre de l’énergie et cadres de L’EDM placés sous mandat, sont arrivés à la maison centrale de Bamako. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Passation de charges au Pdci-Rda- Tidjane Thiam échange avec Maurice Kakou Guikahué

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a reçu ce mardi 23 Janvier 2024, à Abidjan-Cocody, à la maison du parti l’ex-Secrétaire Exécutif en Chef du Pdci-Rda, le Professeur Maurice Kakou Guikahué. Et ce, en prélude de la passation de charges entre le Prof Cowpply Bony qui a assuré l’intérim au décès du Président Bédié et le président élu, Tidjane Thiam. Selon une note d’information les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs à la vie du parti et surtout à la cérémonie de passation. Rappelons que le député-maire Emmou Sylvestre a été chargé par le Président du parti d’assurer la transition au sein du Secrétariat Exécutif. ( Source : fratmat.info)

Sénégal : Présidentielle - L’avenir gazier de Saint-Louis, entre espoir et réticences

Les Sénégalais vont aux urnes le 25 février prochain pour choisir un nouveau président de la République. D’ici là, nos correspondants sillonnent le pays pour aller à la rencontre des habitants. Saint-Louis, la grande ville du Nord, est depuis plusieurs années l’un des fiefs de la majorité, mais l’opposition gagne du terrain. Et la population voit le début annoncé de l’exploitation du gaz avec un mélange d’espoir et de réticences. ( Source :Rfi)

Togo : Sécurité Sociale - Faure Gnassingbé réitère son engagement de protéger les forces vives

Le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu des échanges constructifs avec les forces vives de la préfecture de Cinkassé et du Grand Kpendjal dans la région des Savanes. Durant ces rencontres, tenues le dimanche 21 janvier 2024, le chef de l'Etat a réitéré son engagement à protéger et les forces vives de la région des Savanes.Le Président a félicité les forces vives pour leur mobilisation et a exprimé sa compassion envers la population de la région des Savanes, victime d'actes terroristes. Il a réaffirmé sa détermination à protéger tous les citoyens de la région, particulièrement ceux des préfectures de Cinkassé, Kpendjal et Kpendjal-ouest, confrontés à des attaques terroristes.« Si Mandouri n’est pas en paix, le Togo n’est pas en paix, si Cinkassé n’est pas en paix, le Togo n’est pas en paix. Nous ferons tout pour vous protéger », a déclaré le Président Faure Gnassingbé. (Source : alome.com)

Gambie : Can 2023- Le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet annonce sa démission

Le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet a annoncé sa démission après la défaite du pays (2-3) contre le Cameroun en match de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, a appris Abidjan.net, le mardi 23 janvier 2024.« C’est une décision difficile, mais je pense qu’elle est dans le meilleur intérêt de la Gambie», a déclaré Saintfiet lors de la conférence de presse après le match. Et d’ajouter, « J’ai donné tout ce que j’avais au pays, mais je pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre de prendre la relève». Saintfiet est un Belge de 50 ans qui a été nommé entraîneur de la Gambie en 2018 et a mené le pays à sa première qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations en 2021, où il a atteint les quarts de finale. (Source : acotonou.com)

Rca : Insécurité- Les engins explosifs continuent de tuer, Boali endeuillée

Les mines antichars continuent de faire des victimes en Centrafrique. Deux enfants âgés de sept ans ont trouvé la mort, dimanche 21 janvier, dans l’explosion d’un engin explosif à Boali, ville située à 95 km au nord-ouest de la capitale, Bangui. Choqués, de nombreux Centrafricains demandent la reprise des opérations de déminage, cessées il y a deux ans. Selon des sources locales, le drame s’est produit à proximité d’un hôtel, à quelques pas du centre-ville.« Ils étaient au nombre de trois, deux filles et un garçon. Les deux sont décédées, suite à cela », confirme Pierre, maire de Boali. Certains habitants contactés pensent que ces mines ont été placées en 2020 par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes pour stopper l’avancée des rebelles, mais les autorités pointent du doigt tous les belligérants. ( Source : abangui.com)

Gabon :Oligui Nguema échange avec Bourgi- Retour à petit pas de la «Françafrique» ?

Sans doute pour se remémorer du «bon vieux temps» avec Omar Bongo qu’ils ont tous deux servi avant d’évoquer le futur de la transition en cours au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema et l’avocat franco-sénégalais Robert Bourgi ont récemment échangé en tête-à-tête à Dakar. Une rencontre officieuse qui n’a rien d’anodin au moment où la France perd de son influence en Afrique.Aucun communiqué officiel. Pas une image n’a filtré. Ce mardi 23 janvier, Africa Intelligence affirme pourtant qu’en marge de sa récente visite officielle de 48 heures au Sénégal, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré deux fois de suite Robert Bourgi. Les deux rencontres ont eu lieu le même jour, le 19 janvier, au King Fahd Palace à Dakar. (Source : alibreville.com)

Niger : Sécurité à Zinder - La Ddpn frappe un grand coup

La Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Magaria, dans la région de Zinder, a réussi à démanteler un réseau criminel opérant dans le vol de bétail, le trafic de drogue, et l'introduction illégale d'explosifs et de détonateurs. L'opération audacieuse menée a permis d'appréhender deux individus de nationalité nigérienne pour leur implication présumée dans le vol de bétail survenu le 19 janvier 2024 au village de Gallawa, à quelques kilomètres de la ville de Magaria. Les éléments du Poste de Police Frontalier (PPF) de Tinkim ont agi sur des renseignements précieux pour arrêter ces malfaiteurs, récupérant une chèvre et une moto au cours de l'intervention.Le premier individu, spécialisé dans le trafic international de drogue et le commerce illégal de médicaments contrefaits, a été intercepté lors d'un contrôle de routine au Poste de Police Frontalier de Tinkim le 18 janvier 2024. Les forces de l'ordre ont découvert deux briques de chanvre indien et 1408 comprimés contrefaits dissimulés dans sa ceinture.(Source : aniamey.com)

Cameroun : Can 2023 - Les Lions indomptables réalisent un exploit et se qualifient pour les huitièmes de finale

Les Lions indomptables du Cameroun ont réussi à battre les Scorpions de la Gambie sur le score de 3-2, match comptant pour la 3e journée de la poule C. C’était ce mardi 23 janvier 2024, au stade de la Paix de Bouaké. C'est l'équipe camerounaise qui réussit à marquer en premier grâce à Karl Toko-Ekambi à la 56e minute de jeu. Mais la sélection gambienne égalise à la 72e minute, un but signé d’Ablie Jallow. Puis corse l’addition à 2 buts (Ebrima Colley 85e minute). Malheureusement, pour les Scorpions, James Gomez va marquer contre son camp à la 87e minute et ramène le score à 2 buts partout. La promptitude de Christopher Wooh permet aux poulains de Rigobert Song de marquer un 3e but à la 91e minute. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- L’armée burkinabè neutralise un important cadre de l’EIGS

L’armée a porté, le 21 janvier 2024 dans la zone de Markoye, un coup de massue au groupe terroriste Etat islamique au grand sahara (EIGS), en neutralisant son numéro 2 au Burkina, à savoir Harouna Oulel alias Abdel-Malick alias Malick. L’Aib a eu cette information, ce mardi auprès de sources sécuritaires. Sa tête était mise à prix pour la rondelette somme de 150 millions de francs CFA eu égard à sa monstruosité. Ce 21 janvier 2024 dans la zone de Markoye, l’armée burkinabè a enfin eu sa peau. Ce meurtrier se nommait Harouna Oulel (AOP Harouna Houle) alias Abdel-Malick alias Malick et était considéré comme le N°2 des chefs opérationnels locaux de l’Etat islamique au grand sahara (EIGS). (Source : Aib)