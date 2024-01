Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de la majorité des activités du marché ce 23 janvier 2024

La majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une baisse à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 23 janvier 2024.

C'est ainsi que la valeur des transactions est passée de 898,115 millions de FCFA la veille à 108,519 millions de FCFA ce mardi 23 janvier 2024.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 1,054 milliard, passant de 7 758,377 milliards de FCFA la veille à 7 759,431 milliards de FCFA ce mardi 23 janvier 2024.

Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 766 millions, se situant à 10 212,679 milliards de FCFA contre 10 213,445 milliards de FCFA le lundi 22 janvier 2024.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L 'indice composite (indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une légère hausse de 0,01% à 208,57 points contre 208,54 points la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a, pour sa part, enregistré une légère baisse de 0,07% à 104,88 points contre 104,95 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a progressé de 0,15% à 99,09 points contre 98,94 points la veille

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 2 280 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 3,64% à 2 280 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,52% à 5 590 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 1 860 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 1 380 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 2,55% à 2 290 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,22% à 16 200 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,16% à 17 000 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,15% à 6 900 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 0,92% à 540 FCFA).