Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal bat la Guinée et termine avec trois victoires en poule

Trois matchs et trois victoires pour le Sénégal. Opposé à la Guinée ce mardi à l'occasion des derniers matchs de poule, les Lions se sont imposés 2-0 et terminent premier du groupe C

La première mi-temps de cette rencontre a été marquée par la domination du Sénégal. Une domination pas trop nette et qui n'a pas non plus été concluante pour les Lions. On retiendra quelques actions d'éclat notamment du côté sénégalais. Au bout des 45 premières minutes, les deux équipes resteront dos à dos après une première période marquée par des fautes que de réelles actions. Score logique.

A la reprise, la rencontre sera marquée par un gros raté de Sadio Mané à la 57e minute. Lancé dans la profondeur plein axe, Mané crochète sur la droite Ibrahim Koné et tente sa chance. Sa frappe passe nettement à droite du but vide. Mais quelques minutes plus tard, Abdoulaye Seck délivre le Sénégal et lui permet de mener 1-0.

Menée, la Guinée va mettre la pression, obligeant le Sénégal à reculer. Mais ce sont bien les champions en titre qui finiront par marquer un deuxième but dans le temps additionnel par Iliman Ndiaye (90+1). Décalé parfaitement sur la droite de la surface par Sadio Mané, le Marseillais conclut d'un tir croisé qui se loge sur la gauche du but. 2-0, score final.

%

Le Sénégal comble donc les attentes placées en lui en terminant la phase de groupe avec trois matchs et trois victoires. En dépit de sa défaite, la Guinée est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale.

Feuille de match

Mardi 23 janvier, 17h GMT

Stade : Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Arbitre : Pacifique Ndabihawenimana (Burundi)

Guinée vs Sénégal : 0-2

Buteurs : Abdoulaye Seck (61e), Iliman Ndiaye (90+1) pour le Sénégal

Avertissements : Facinet Conté (22e) pour la Guinée / Ismail Jakobs (45+3), Krépin Diatta (66e) pour le Sénégal

Les équipes :

Guinée :

Ibrahim Kone, Issiaga Sylla, Mohamed Ali Camara, Saidou Sow, Antoine Conte (I. Diakité, 63e), Ilaix Moriba (S. Cissé, 73e), Facinet Conte, Amadou Diawara, Aguibou Camara, Naby Keita (Mohamed Bayo, 64e), Sehrou Guirassy (Morgan Guilavogui, 63e)

Sélectionneur : Kaba Diawara

Sénégal:

Édouard Mendy, Ismaïl Jakobs, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Krepin Diatta - Papa Gueye (C. Kouyaté, 72e), Nampalys Mendy - Pape Matar Sarr (Gana Gueye, 71e) - Sadio Mané, Habib Diallo (Nicolas Jackson, 88e), Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye, 72e)

Sélectionneur : Aliou Cissé