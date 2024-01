Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - La Côte d'Ivoire et les Etats-Unis renforcent leur partenariat

Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara s’est entretenu, le mardi 23 janvier 2024 en sa résidence d’Abidjan-Cocody, avec le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Antony Blinken, arrivé lundi en Côte d’Ivoire, après avoir été au Cap-Vert. Les deux personnalités ont échangé sur l’excellence des relations entre leurs deux pays. Rapporte le Cicg.

« Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis. J’ai dit au Secrétaire d'État combien nous apprécions le soutien des Etats-Unis d’Amérique et du Président Joe Biden pour tout ce qui est fait pour notre pays dans tous les domaines, tels que les échanges, la santé, la sécurité alimentaire, la digitalisation », a déclaré Alassane Ouattara lors d’un point de presse conjoint.

Le Président de la République a remercié les Etats-Unis pour leur soutien dans les domaines du Renseignement et de la Lutte contre le terrorisme. Il a indiqué avoir eu une convergence de vues avec son hôte sur la situation politique dans la sous-région où certains pays voisins à la Côte d’Ivoire ont connu des ‘’coups d’Etat’’. « Nous sommes d’accord qu’il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques », a-t-il dit.

Sur le plan international, Alassane Ouattara a déploré les crises en Ukraine avec l’invasion de la Russie et la guerre Israël-Hamas. Il a souhaité le retour de la paix entre ces nations.

Pour sa part, le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique a salué le leadership du Président ivoirien dans la sous-région.Antony Blinken a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de l’accroissement du partenariat avec la Côte d’Ivoire. « On veut continuer à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d’Ivoire, sa santé, son environnement et son avenir », a-t-il fait savoir, non sans relever la convention entre le Millennium Challenge Corporation (Mcc) et la Côte d’Ivoire à hauteur d’un demi-milliard de dollars pour « la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et la lutte contre la pandémie du Vih/Sida et les maladies infectieuses ».

Les échanges ont aussi porté sur l’avenir numérique de la Côte d’Ivoire, « un point d’une grande importance pour le Président ». Le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique a félicité le Président Alassane Ouattara pour le succès économique de la Côte d’Ivoire avec « un taux de croissance élevé (environ 7%) dans ces moments difficiles ».