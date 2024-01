Afrique: BAD - Aida Ndir Ngom nommée directrice du Département du développement du secteur privé

Dakar — La sénégalaise Aida Ndir Ngom a été nommée directrice du Département en charge du développement du secteur privé de la Banque africaine de développement (BAD), a appris l'APS, mardi, de source officielle.

« Mme Ngom, de nationalité sénégalaise, est une banquière chevronnée dans le domaine du financement du développement, avec plus de 20 ans d'expériences en origination et développement du secteur privé, en banque d'investissement et en financement d'entreprises et de projets, notamment dans le domaine des infrastructures", indique un communiqué de l'institution bancaire transmis à l'APS .

Aida Ndir Ngom s'est dite « honorée et touchée de la confiance du président de la BAD », et s'engage à « totalement travailler et à collaborer avec l'équipe de direction de la Banque, ses collègues, ainsi qu'avec les clients et partenaires du secteur privé, afin d'attirer des capitaux du secteur privé dans des secteurs économiques clés et de mener des initiatives stratégiques essentielles, en soutenant la vision du président de la BAD »', rapporte le texte.

Diplômée de l'université Heriot Watt d'Édimbourg, en Ecosse, où elle a obtenu un Master en organisation des entreprises, elle est également titulaire d'un Master en sciences bancaires et financières.

Aida Ndir Ngom a rejoint la BAD en 2007 où elle a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de cheffe de la Division solutions financières pour l'énergie au sein du Complexe électricité, énergie, climat et croissance verte, chargée des investissements en chef au sein du Département du secteur privé de la BAD.

Elle a également travaillé comme professionnelle de l'investissement et responsable du crédit dans diverses banques commerciales internationales et régionales, notamment à Citibank et Mauritius Commercial Bank, en Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest, ainsi qu'en France, dans des fonctions d'origination et de crédit.

« Je suis heureux de nommer Mme Aida Ngom, une banquière respectée et expérimentée dans le domaine du financement du développement, au poste de directrice du Département du développement du secteur privé (...). Elle aidera la Banque à attirer les capitaux privés dont elle a tant besoin dans des secteurs clés », a déclaré Akinwumi Adesina, le président de la BAD dans des propos rapportés par le communiqué.

La nomination de Aida Ndir Ngom prend officiellement effet le 1er février 2024, précise la source.