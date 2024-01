Afrique: Journée internationale de l'éducation - L'ICESCO appelle à renforcer les efforts pour transformer l'éducation et promouvoir la paix

Rabat — L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé, mardi, à renforcer les efforts pour transformer l'éducation et promouvoir la paix.

Dans un communiqué à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation (24 janvier) célébrée cette année sous le thème : "Apprendre pour une paix durable", l'ICESCO souligne le rôle crucial de l'éducation dans la consolidation des valeurs d'éducation, de coexistence, de tolérance, d'ouverture aux autres et de lutte contre les discours de haine.

L'organisation a également mis l'accent sur la nécessité de s'engager au niveau international afin de parvenir à la paix, à la stabilité et à une vie décente pour tous, sans discrimination, exclusion et racisme, en mettant fin aux guerres et aux conflits armés et en assurant la sécurité.

L'ICESCO a appelé à oeuvrer pour apporter une transformation radicale et tangible dans le domaine de l'éducation, afin de contribuer au renforcement et à la pérennisation de la paix, avec la participation de la société, grâce à des initiatives innovantes, ainsi que la mobilisation de ressources internationales qui soutiennent la promotion de l'éducation pour la paix, plaçant l'éducation au coeur des efforts de consolidation de la paix, note le communiqué.

S'agissant de la mobilisation des efforts internationaux pour maintenir la place de l'éducation au sommet de l'agenda international et pour remplir les engagements visant à transformer l'éducation et à réaliser la vision de l'éducation à l'horizon 2030, l'ICESCO réitère son appel à la communauté internationale, aux organisations compétentes et à ses États membres à accorder à l'éducation une priorité majeure afin d'instaurer l'éducation à la compréhension, à la coopération et à la paix, comme moyen de faire progresser les sociétés qui valorisent la dignité humaine, ajoute la même source.

L'ICESCO place l'éducation au sommet de ses priorités, consciente des grandes responsabilités et des défis énormes auxquels le monde islamique est confronté, et en vue de faire de l'éducation un modèle d'inclusion, de justice, d'harmonie et d'adaptation, conclut le communiqué.