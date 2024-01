Togo: Fin des travaux, retour à la normale !

Fermée à la circulation depuis un moment avant d'être rouverte partiellement durant la période des fêtes de fin d'année et de Nouvel an, la section de la chaussée sud, de la Nationale N°2 (Lomé-Aného), entre le Rond-Point Port Autonome de Lomé et le Carrefour CIMTOGO, est désormais ouverte et ceci définitivement à la circulation. C'est du moins ce que l'on peut comprendre car, selon un communiqué du ministre des Travaux Publics, Zouréhatou KASSAH-TRAORE, les travaux sont « complétement achevés ».

Et indique la ministre, « cette voie sera ouverte à la circulation à compter de ce Lundi 22 Janvier 2024 à 22 heures 00 minute ».

Cette une nouvelle qui vient attester de ce que la circulation est désormais reprise dans les deux sens sur cette section de la route Lomé-Aného.

Bonne route à tous les usagers et riverains et surtout que la prudence et le respect du code de la route prévalent, pour préserver des vies humaines.