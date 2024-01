Afrique de l'Est: Les relations entre Rwandais et Congolais à l'épreuve du M23

Pendant que les violences dans l'est de la RDC minent les relations entre Kinshasa et Kigali, le quotidien de couples binationaux se déroule loin de la politique.

Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont au plus bas depuis des mois, en raison notamment de l'offensive de la rébellion du M23, conduite dans l'est de la RDC, avec le soutien du Rwanda.

Mais si la situation politique est tendue, les populations de la région ont appris à vivre ensemble depuis des décennies, des deux côtés de la frontière. Certaines familles sont ainsi composées de Rwandais et de Congolais.

C'est le cas de Keren Uwineza. La Rwandaise est mariée à un Congolais. Tous deux vivent à Goma, dans leur quartier Katindo. Keren explique ainsi que leur origine différente n'est pas un facteur de division dans leur couple.

Pour elle, "comme dans chaque famille, il y a toujours des moments de mésententes, mais cela ne s'est jamais produit entre nous parce que je suis Rwandaise. Nous avons deux enfants qui me ressemblent et il les aime tous les deux parce que selon lui, ils représentent l'image des enfants qu'il rêvait d'avoir avant même qu'il me connaisse."

Parler ouvertement de la crise entre Kinshasa et Kigali

Même si cela n'a pas été facile au début, cette mère de deux enfants explique avoir de bons voisins qui ne la stigmatisent pas en raison de sa nationalité. Keren Uwineza avoue d'ailleurs qu'elle peut discuter avec eux de la crise entre les deux pays.

"Au départ (après notre mariage), mes voisins étaient très réticents envers moi, et je pensais que c'est parce que j'étais Rwandaise. Mais après quelques semaines, j'ai compris que c'était seulement parce que je suis timide et que je n'osai pas les approcher. Aujourd'hui, nous discutons de tout, nous parlons même de la politique entre nos deux pays. Je pense personnellement que le Rwanda, mon pays, devrait améliorer son attitude face au Congo", explique-t-elle.

De la politique à la xénophobie

Depuis son atelier de menuiserie où il passe ses journées, Adrien Muhima, l'époux de Keren, est fier de sa femme. Sa seule crainte reste la persistance de la crise politique entre le Rwanda et la RDC qui pourrait conduire à des actes xénophobes.

Il estime que "nous vivons bien avec les Rwandais, il n'y a pas vraiment de problème. Nous craignons seulement que la situation de crise persiste et qu'elle conduise à une révolte populaire. Parce que les Congolais commencent à manifester leur impatience en raison de l'insécurité qui leur est imposée par le Rwanda."

Au quotidien, loin de la politique et du conflit contre le M23, et à l'exception de certains actes racistes, les relations entre Congolais et Rwandais, qui vivent dans le même quartier et ont appris à se connaître, se déroulent donc sans grands problèmes.