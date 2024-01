Afrique: CAN 2024 - Après son parcours sans faute, le Sénégal veut garder la tête froide

Seule équipe de la compétition à avoir pour le moment réussi à remporter ses trois premiers matchs, le Sénégal fait un début de CAN parfait. Les hommes d'Aliou Cissé font désormais partie des grands favoris à la victoire finale.

De notre envoyé spécial au stade Charles Konan-Banny,

La CAN est souvent impitoyable avec ses vainqueurs sortants. Les exemples de champions en titre éliminés dès le premier tour de l'édition suivant le sacre sont légion, mais avec trois victoires en trois matchs, le Sénégal a échappé à la malédiction et fait partie jusqu'ici des équipes les plus convaincantes de cette CAN 2024.

Face à la Gambie, au Cameroun et à la Guinée, la tâche s'annonçait ardue pour les hommes d'Aliou Cissé, qui n'ont pourtant fait qu'une bouchée de leurs adversaires. « C'était un groupe très compliqué, certains le considéraient comme le groupe de la mort, avec la malédiction du champion. Aujourd'hui, je pense qu'en trois matches on a pu montrer que l'on était capable de ne pas s'endormir sur nos lauriers », s'est félicité le sélectionneur sénégalais.

Huit buts en trois matchs

Les Lions de la Teranga ont déjà inscrit huit buts soit seulement un de moins que sur l'ensemble de la CAN victorieuse de 2021. Une situation qui s'explique selon Aliou Cissé par « un jeu qui permet de mettre en valeur nos milieux de terrain, nos attaquants. Avant on misait plus sur des individualités aujourd'hui c'est beaucoup plus sur le collectif que cette équipe-là a été conçue ».

Avec un tel début de compétition, difficile de ne pas compter le Sénégal parmi les prétendants à la victoire finale. Si le sélectionneur ne cache pas que l'objectif est d'aller au bout, il préfère toutefois ne pas trop se projeter. « Nous on a envie de rester dans le présent. Le présent c'est les huitièmes de finales. En arrivant ici on s'est promis de jouer sept matchs, on en a joué trois, il nous en reste quatre », a affirmé Aliou Cissé.

« On va prendre match après match pour essayer d'aller au bout », a de son côté assuré la star des Lions de la Teranga, Sadio Mané. Le parcours s'annonce encore long, il faudra « rester humble et continuer à travailler car tout peut arriver » a prévenu Aliou Cissé. Malgré ces précautions de langage, le champion d'Afrique en titre est désormais officiellement un candidat indiscutable à sa propre succession.