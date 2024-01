Algérie: Attaf rencontre à New York ses homologues des Etats membres et non-membres du Conseil de sécurité

ALGER - Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a tenu, mardi au siège des Nations unies (ONU), plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues, parmi les représentants des Etats membres et non-membres du Conseil de sécurité, notamment, la Russie, l'Indonésie, l'Iran, la Jordanie, la Malaisie et le Liban, et ce dans le cadre de la mission principale qu'il accomplit à New York, chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de prendre part à la séance-débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, indique un communiqué du ministère.

Lors de sa rencontre avec son homologue indonésienne, Mme Retno Marsudi, M. Attaf a évoqué la nécessité d'intensifier les pressions diplomatiques, politiques et juridiques en vue d'un cessez-le-feu à Ghaza et de mettre un terme à l'immunité dont bénéficie l'occupant sioniste colonialiste, et ce à travers l'intensification des démarches et des efforts à l'endroit du Conseil de sécurité et des différentes instances judiciaires internationales.

Par ailleurs, la rencontre entre M. Attaf et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment à l'approche de la visite officielle qu'effectuera le président iranien, Ebrahim Raissi, en Algérie.

Les deux parties ont, également, évoqué la situation dans les territoires palestiniens occupés et les répercussions de l'agression sioniste contre Ghaza sur la sécurité et la stabilité de la région tout entière, ajoute la même source.

"Les deux ministres ont convenu de poursuivre la coordination en vue de soutenir le peuple palestinien frère et d'oeuvrer avec les différents acteurs internationaux à l'effet de mettre fin à l'agression injuste dont il est victime", lit-on dans le communiqué.

Le chef de la diplomatie algérienne a aussi rencontré son homologue malaisien, M. Mohamad Hassan, avec lequel il a passé en revue l'état des relations algéro-malaisiennes et les moyens de les renforcer conformément aux aspirations des peuples et des dirigeants des deux pays. Les deux parties ont évoqué les développements de la cause palestinienne et la souffrance du peuple palestinien, et ont convenu de poursuivre la coordination en adéquation avec les positions de principe des deux pays dans leur soutien constant au peuple palestinien et à ses droits légitimes.

En conclusion, M. Attaf et son homologue libanais, M. Abdallah Bouhabib, ont évoqué les relations exceptionnelles unissant les deux pays et les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, soulignant à ce propos la nécessité de renforcer les traditions de concertation et de coordination entre les deux pays, notamment sur les questions qui concernent la région arabe au Conseil de sécurité, dont notamment la nécessité d'intensifier les efforts et les initiatives en vue d'un cessez-le-feu à Ghaza et d'éviter un conflit régional qui menace la paix et la sécurité régionale et internationale, ajoute la source.