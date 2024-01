Sénégal: Abdoulaye Seck - « Notre objectif est de gagner tous nos matchs, on en a gagné déjà trois, il nous en reste quatre... »

Tout d'abord, je vais remercier le bon Dieu. Je suis content d'avoir marqué mon premier but à une Coupe d'Afrique, d'avoir fait un bon match et d'être désigné homme du match. La dernière fois face au Cameroun, je suis rentré à la deuxième mi-temps j'ai eu l'occasion de marquer mais je l'ai raté. Aujourd'hui, je fais partie du onze titulaire, j'ai eu l'occasion, je l'ai marqué. Ça fait plaisir.

On savait que la CAN n'allait pas être facile pour nous. Notre objectif est de gagner tous nos matchs, on en a gagné déjà trois, il nous en reste quatre, donc nous allons rester humble et garder les pieds sur terre et continuer à travailler.

Je suis un joueur patient. Dieu avait décidé que je n'allais pas avoir de minute à la dernière CAN, cette fois-ci il en a aussi décidé autrement. Je me suis accroché, j'ai fait confiance au coach et à mes coéquipiers qui m'aident toujours à faire des efforts pour jouer.