Ile Maurice: De destination de rêve à pire cauchemar

Leurs valises bloquées et des conditions infernales à l'aéroport ont laissé une marque indélébile chez des milliers de Réunionnais en voyage à Maurice. Le groupement des Associations Réunion/ Maurice Solidarité et Dis-moi Réunion exprime son mécontentement du traitement de ceux coincés à l'aéroport international SSR. Ils dénoncent non seulement une communication défaillante, mais également la gestion catastrophique d'Air Mauritius et d'Airports of Mauritius.

Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, de janvier à novembre, parmi les 1 146 265 touristes visitant le pays, 116 045 venaient de La Réunion. Cela positionne l'île soeur comme troisième marché dont les habitants affectionnent un séjour à Maurice, après la France et le Royaume-Uni. Cependant, depuis jeudi dernier, les Réunionnais semblent ne plus avoir le même attachement pour l'île, surtout après l'épisode où certains d'entre eux ont été bloqués pendant de longues heures à l'aéroport, sans nourriture, ni eau, selon certains témoignages.

Comme rapporté par le Journal de l'île (JIR) dans son édition de dimanche, les voyageurs ont été «bloqués à l'aéroport de Plaisance sans hébergement ni collation». Cependant, le problème ne se limite pas à cela. Certains chanceux ont réussi à arriver à Saint-Denis, mais sans leurs bagages. Selon les informations sur place, plus de 400 valises sont restées bloquées à Maurice. Une passagère est particulièrement anxieuse, car ses médicaments se trouvent dans sa valise et elle ne sait pas quand elle pourra la récupérer. La situation a provoqué une déception palpable chez des voyageurs réunionnais, qui remettent en question leur satisfaction de l'expérience de vacances à Maurice.

%

Les voyageurs ne pointent pas du doigt leur agence à La Réunion, mais plutôt la compagnie mauricienne Air Mauritius (MK). Un voyageur en provenance de Mumbai a déclaré au JIR : «On peut comprendre qu'il y ait des situations de crise, mais il faut arrêter avec ces compagnies qui n'ont pas de normes européennes... Il y a des enfants qui sont restés durant plusieurs heures dans un aéroport, des personnes handicapées aussi et il n'y a eu aucun effort de la compagnie.» Certains voyageurs ont d'ailleurs décidé de ne plus voyager à bord de MK.

Le président de l'Association Réunion/Maurice Solidarité, Daniel Claude, souligne que les voyageurs n'ont pas été correctement accompagnés. «Il y a des personnes âgées, vulnérables et malades qui sont restées sans manger. C'est un peu déplorable par rapport à l'île Maurice que l'on connaît. Cette problématique a aussi fait le tour du monde. Nous avons même appris à travers nos contacts en métropole que la compagnie d'aviation locale avait des avions en panne et en réparation à Paris. Je pense qu'il fallait dire la vérité aux passagers réunionnais bloqués à Maurice.»

Par ailleurs, il déplore un manque de solidarité envers ceux coincés ici. Il remarque qu'en cas de Mauriciens bloqués à La Réunion, un élan de solidarité se forme, mais l'inverse ne s'est pas manifesté. Il souligne le rôle des Réunionnais dans le développement de l'économie mauricienne et dit avoir reçu des reproches des locaux, notamment concernant les enfants contraints de dormir à même le sol à l'aéroport sans accès à l'eau, avec seules deux personnes pour accueillir près de 4 000 personnes.

Daniel Claude souligne l'ingérence au sein de la compagnie, exprimant son incompréhension de la situation après le cyclone Belal. Il est déçu de l'absence de mesures de secours de base, telles que la distribution d'une bouteille d'eau. Un collectif sera bientôt créé à La Réunion pour demander réparation et des remboursements face à ce problème persistant. Malgré cette déception, il espère que les Mauriciens feront preuve de davantage de solidarité envers les Réunionnais en cas de difficultés similaires à l'avenir. Il espérait aussi que tous ceux bloqués à Maurice aient pu rentrer au plus tard dimanche, d'autant plus que la reprise scolaire est lundi.

Cependant, il tient à souligner que la relation n'est pas tendue entre les deux peuples, mais plutôt entre les Réunionnais et la compagnie d'aviation nationale. «Ne soyez pas surpris si les Réunionnais optent pour d'autres compagnies pour venir à Maurice.» Il ne sait pas quelle compagnie est la plus à blâmer entre MK et Airports of Mauritius, mais insiste sur le besoin d'une meilleure communication. De son côté, Didier Sooben, président de Dis-moi Réunion, parle de mauvaise gestion. Il décrit la situation comme ambiguë, car les Réunionnais avaient initialement exprimé leur volonté d'aider les Mauriciens après le passage du cyclone Belal et les dégâts causés sur l'île.

Il souligne qu'il est important que cette solidarité ne soit pas compromise par les problèmes rencontrés par les Réunionnais à Maurice. En tout cas, la gestion des autorités mauriciennes a été pointée du doigt et les associations réunionnaises espèrent que de tels incidents ne se reproduiront pas. «Il ne faut pas juste blâmer le cyclone Belal, mais cela doit remettre en lumière ce qui se passe au sein des institutions mauriciennes.» Ces remarques soulignent la nécessité d'une évaluation approfondie des procédures et des mécanismes en place pour faire face à de telles situations, afin d'assurer une meilleure coordination et une réponse plus efficace aux besoins des voyageurs.

À dimanche après-midi, plusieurs valises avaient été acheminées à La Réunion par un gros-porteur d'Air Mauritius. Il avait même été conseillé aux voyageurs de venir récupérer leurs biens à l'aéroport.

Nouvel ATR 72-600: Air Mauritius rassure sur le reconditionnement

Dans un communiqué émis samedi, Air Mauritius (MK) a tenu à rassurer sur les étapes de reconditionnement de l'ATR 72- 600 immatriculé 3B-NCP. «Cet appareil a intégré la flotte régionale de la compagnie fin décembre 2023 et a été rapidement mis en service en janvier 2024 pour répondre à la demande croissante vers la destination Rodrigues, tout en assurant des liaisons commerciales entre Maurice et La Réunion.»

Air Mauritius affirme que l'ATR 72-600 a été soumis à des vérifications minutieuses par des équipes techniques compétentes qui ont donné leur aval avant sa mise en service. Ces vérifications, dit MK, font partie intégrante du processus standard appliqué à l'ensemble de la flotte de la compagnie. «Ces vérifications sont systématiques pour l'ensemble de notre flotte. Air Mauritius adhère aux normes de sécurité les plus strictes. Nos normes d'exploitation sont conformes à l'audit de sécurité opérationnelle de l'IATA (IOSA). En tant qu'organisation de maintenance approuvée par le Département de l'aviation civile de Maurice (DCA), notre compagnie est également en conformité avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Cette conformité permet également à Air Mauritius d'assurer la maintenance des avions immatriculés en Europe», précise MK dans le communiqué.

Mise au point de MK

«Suite à la parution de l'article intitulé Nouvel ATR 72-600 d'Air Mauritius - des signes de reconditionnement préoccupants après une décennie de service dans le journal l'express en date du samedi 20 janvier 2024, Air Mauritius tient à apporter des clarifications essentielles. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les informations diffusées concernant l'état structurel de l'appareil, d'autant plus que la journaliste n'a pas attendu notre retour comme convenu. Nous les qualifions à la fois de totalement infondées et diffamatoires. Ces allégations portent un préjudice grave à la réputation de notre compagnie nationale, et Air Mauritius prendra toutes les mesures légales nécessaires pour défendre son intégrité.»