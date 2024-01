Ile Maurice: La commande du «Peros Banhos» et d'un deuxième navire interpelle

Le «Peros Banhos», cargo flambant neuf de fabrication chinoise, qui desservira Rodrigues et aussi surprenant que cela peut être, Agaléga, est attendu à Port-Louis à fin du mois. Toutefois, une nouvelle commande pour un navire-passagers, cette fois-ci, en remplacement au «Mauritius Trochetia», engendre bien d'interrogations.

LE 19 décembre, Dineshrao Babajee, le directeur de la Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL) prenait livraison du navire Peros Banhos à Weihai, en Chine. Il avait à ses côtés Alain Wong, l'ambassadeur de Maurice au Céleste Empire. C'est le chantier naval Huanghai Shipbuilding Co Ltd, qui est, soulignons-le, une entreprise d'État chinois, qui a construit et vendu le navire.

Selon nos recherches, le Peros Banhos aurait coûté environ USD 20 millions, soit Rs 900 millions. Ces Rs 900 millions étaient payables en cinq à six tranches. On apprend qu'il y avait eu, en décembre 2021, des négociations ardues via Zoom entre le ministre de la Pêche, un représentant du constructeur, de la MSCL et l'ambassade de Chine à Maurice, à l'issue de laquelle une réduction de Rs 75 millions a été «arrachée». Toujours selon les informations glanées par l'express, l'acquisition a été entièrement financée par la MSCL.

Retard de livraison

Le ministre Sudheer Maudhoo déclarait fièrement, au Parlement, le 7 juin 2023 : «It is an honour for me to announce that the MSL new cargo vessel named 'Peros Banhos' was launched at sea last Saturday in China and is expected to be delivered by end of September and will start its operations as from October this year.» Applaudissements nourris des membres de la majorité. Cependant, le ministre n'avait pas donné de détails importants comme le prix. Le 29 décembre, le communiqué du Conseil des ministres confirmait la livraison, mais pour fin janvier 2024 : «Cabinet has taken note that the new multi-purpose cargo vessel 'Peros Banhos' was officially delivered to the Mauritius Shipping Corporation Ltd by Huanghai Shipbuilding Co. Ltd on 19 December 2023. The vessel was expected to reach Port Louis around the fourth week of January 2024.»

Pourquoi ce retard dans la livraison alors que l'on sait que les Chinois sont respectueux des délais de livraison ? Y a-t-il eu discorde ? Pour un professionnel maritime, ce retard n'était pas justifié puisque le Covid était derrière nous et les paiements dus effectués. Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon le site Marine Traffic, au 13 décembre, le navire Peros Banhos (IMO 9936367, MMSI 645741000)... «is currently located at NCHINA - Yellow Sea». D'autres détails sont disponibles : «'Peros Banhos' is a General Cargo and is sailing under the flag of Mauritius. Her carrying capacity is 8200 t DWT and her current draught is reported to be 4.6 meters. Her length overall (LOA) is 116 meters and her width is 21 meters.» On n'a pas pu retracer sa position du jour. Pourtant, le navire qui serait en route vers Maurice, devrait avoir son système AIS (Automatic Identification System) allumé... Il faudra attendre fin janvier pour savoir si le navire sera à Port-Louis.

Toujours le 7 juin, Sudheer Maudhoo indiquait que le navire cargo de fabrication chinoise desservira Rodrigues et aussi - surprise pour les Indiens ! - Agaléga. Et que Peros Banhos remplacera Mauritius Pride. Quant au discours du Premier ministre sur le Budget, le 14 juin 2018, auquel Maudhoo avait fait référence, il ne contenait pas plus de détails, sauf un, qui a son importance : «To ensure safe and timely transportation of fuel and food provisions to Rodrigues and Agalega, the Mauritius Shipping Corporation Ltd will acquire a new multipurpose cargo vessel with a capacity of 700 containers. This vessel will also be used to strengthen interregional maritime trade opportunities with Eastern Africa.» Maudhoo, lui, ne parlera pas d'Eastern Africa mais de Rodrigues et d'Agaléga uniquement. Donc, ce navire qui allait «booster» notre commerce avec l'Afrique ne desservira que Rodrigues et Agaléga. On ignore si les Indiens stationnés à Agaléga seront ravitaillés de Maurice ou d'un autre pays grâce au navire chinois Peros Banhos, payé par Maurice. Mais il y a plus.

Deux bateaux au lieu d'un

Mis à part ces questions restées sans réponses au sujet du Peros Banhos, d'autres interrogations ont surgi à propos du deuxième navire qui sera commandé bientôt pour remplacer le Mauritius Trochetia. Le ministre Maudhoo l'annonçait, tout joyeux, le 7 juin 2023 : «The 'Mauritius Trochetia' has been serving since 22 years now and time has come to prepare its replacement. So, Government has already initiated action for its replacement. An Expression of Interest has been launched on 01 June, inviting naval architect firms for the project development and design of the new Passenger-cum-cargo vessel.» Pourquoi n'avoir pas commandé un seul navire qui transporterait du cargo et en même temps des passagers au lieu d'acheter un navire cargo comme Peros Banhos et un autre pour remplacer le Mauritius Trochetia ? «Pourquoi dépenser plus de deux milliards au lieu d'un milliard ?», se demande le professionnel maritime. Pour lui, la cadence des voyages entre Maurice d'une part et d'autre part Rodrigues ou Agaléga ne nécessite pas deux navires. «Il n'y a pas la quantité de cargos pour deux navires. Un voyage par semaine aurait suffi.»

Notre interlocuteur est d'avis donc que le navire Peros Banhos a été acheté inutilement car ne transportant que du cargo. Pour lui, il fallait un seul navire cargo-passagers. «Les Rodriguais préfèrent voyager en bateau pour des raisons folkloriques et aussi parce qu'ils emmènent pour la plupart beaucoup de bagages. Les Mauriciens aussi adorent prendre la mer.» Cela, alors qu'Air Mauritius n'arrive pas à répondre aux demandes pour le voyage entre Maurice et Rodrigues. Ce qui est certain, c'est que l'acquisition de deux bateaux videra les caisses de la MSCL.

«Pa mwa sa...»

Interrogé, Dineshrao Babajee, le directeur de la MSCL, nous a référés au ministère de la Pêche, nous disant que le deal pour le navire Peros Banhos avait été fait avant son arrivée à la MSCL. Ce qui n'est pas tout à fait exact puisque d'après nos informations, au moins trois tranches de paiement ont été effectuées depuis qu'il est directeur. Nous avons envoyé un message au ministre Maudhoo qui ne nous a pas répondu. L'ambassadeur Alain Wong non plus n'a pas répondu à nos appels. Quant à l'ambassade de Chine à Maurice (voir nos questions plus bas), elle a pris 30 heures pour nous dire, enfin : «Désolés, nous ne sommes pas les mieux placés à répondre à vos questions...» Pourtant, elle est bien au courant des tractations autour du paiement pour ce navire puisqu'un de ses employés avait assisté aux réunions de décembre 2021.

Questions à l'ambassade de Chine

Ayez l'obligeance de répondre aux questions suivantes concernant le navire «Peros Banhos» (IMO 9936367, MMSI 645741000) qui vient d'être livré par Huanghai Shipbuilding Co Ltd le 19 décembre 2023 à la Mauritius Shipping Corporation. Quel est le prix de vente et celui du marché d'un tel navire ? Le gouvernement chinois a-t-il financé cette acquisition? Si oui, comment, pour quel montant et sous quelles conditions ? Huanghai Shipbuilding Co Ltd a-t-elle participé à un appel d'offres ? Si non, pourquoi ? Nous pourrions avoir d'autres questions pour vous.

Questions au ministre Sudheer Maudhoo

Pourriez-vous répondre aux questions suivantes concernant le navire «Peros Banhos» (IMO 9936367, MMSI 645741000) qui vient d'être livré par Huanghai Shipbuilding Co Ltd le 19 décembre 2023 à la Mauritius Shipping Corporation. Quel est le prix payé pour ce navire ? Qui a financé cette acquisition? A-t-on obtenu un financement de la Chine ? Si oui, quelles en sont les conditions ? Y avait-il eu appel d'offres ?