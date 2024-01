Algérie: Prix 'Cadets de la culture' - Ouverture des candidatures jusqu'au 21 mars

ALGER — Le dépôt des candidatures pour la 2ème édition du prix "Cadets de la culture", destiné aux jeunes créateurs, est ouvert jusqu'au 21 mars prochain, a annoncé le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Les candidats souhaitant participer à ce prix, baptisé pour son édition 2024 du nom de l'écrivain et moudjahid disparu Mohamed Chebouki, doivent déposer leurs travaux au niveau du ministère de la Culture et des Arts à Alger, ou les envoyer par voie électronique à createurfutur@m-culture.gov.dz, avant le 21 mars 2024.

Ouvert aux enfants algériens résidant en Algérie et à l'étranger et âgés de 7 à 16 ans, le concours couvre de nombreux domaines de créativité, à savoir la musique et l'interprétation (chant, représentation théâtrale, télévisée ou cinématographique), les arts plastiques (dessin, sculpture et bande dessinée) et la littérature incluant poésie et récit pour enfants.

Placé sous le haut patronage du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, les prix sont remis aux lauréats le 16 avril lors d'une cérémonie à l'occasion de la célébration de "Yaoum El Ilm" (Journée du savoir).

Le prix "Cadets de la culture" récompense les trois premières oeuvres de chaque catégorie, en plus des prix de motivation et d'encouragement, proposés par le jury.

Créé en 2023, le prix vise à encourager et accompagner les jeunes créateurs dans les domaines culturels et artistiques.